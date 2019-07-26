東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

▲歐米茄Seamaster海馬系列Aqua Terra2020東京奧運大師天文台腕錶，204,900元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2020東京奧運將於明年7月24日登場，自1932年起擔任奧運官方指定計時廠商的瑞士名錶歐米茄（OMEGA），將第29次肩負起為各項賽事計時的重大任務，品牌已啟動奧運開幕倒數計時器，同時發表2款東京奧運限量錶，巧妙融入日本文化元素。

▲Seamaster海馬系列Aqua Terra2020東京奧運大師天文台腕錶。

歐米茄兩款東京奧運限量錶均出自海馬系列，藍寶石水晶底蓋均有東京奧運會徽章轉印裝飾，各限量2020只，當中Aqua Terra東京2020限量版腕錶是此系列首次配備陶瓷面盤的錶款，面盤上也雷射鐫刻東京奧運會徽章，配藍色橡膠錶帶，並附上可替換的不鏽鋼錶帶，而內載高精準與防磁標準的8900大師天文台機芯。

▲歐米茄Seamaster海馬系列Planet Ocean 2020東京奧運大師天文台腕錶，藍寶石水晶底蓋有東京奧運會徽章轉印裝飾，243,800元。

另一款海馬Planet Ocean東京2020限量版腕錶的日本精神更鮮明，拋光白色陶瓷面盤上中央秒針點綴的紅點，象徵日本國旗的紅點，而白色陶瓷錶圈使用的歐米茄液態金屬™潛水刻度，特別以紅色液態陶瓷標註數字20，凸顯東京奧運舉辦的年分；此款腕錶搭配白色皮革錶帶，並附上一條不鏽鋼錶鍊與NATO錶帶。

▲東京奧運官方商店網站銷售日本浴衣，約3100元。（圖／翻攝Tokyo 2020 Olympic Online Shop，以下同）

除了擔任官方計時任務的歐米茄推出紀念錶，東京奧運官方紀念商品也已上線販售，商品種類包含時尚與運動配件、文具、家飾品、玩具等，包括展現日本文化的浴衣、和服、扇子等單品，目前穩坐暢銷榜冠軍為限量2020套的徽章組。

▲目前東京奧運商品暢銷冠軍是限量2020套的徽章組，約8700元。