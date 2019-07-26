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亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

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▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）

▲葛麗絲凱莉王妃曾一次戴上3種不同材質的Alhambra項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

細數風範永存的時尚人物，摩納哥葛麗絲凱莉王妃（Grace Kelly）必定是指標之一，她除了因懷有身孕隨手將HERMES Kelly包遮掩孕肚而奠定包款經典地位，選擇珠寶也極具品味，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1968年推出的幸運草圖騰Alhambra系列，即是她穿搭襯衫的最佳裝飾。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）

▲Alhambra珠寶靈感源自四葉幸運草，圓珠飾邊款出自Vintage Alhambra系列。

四葉幸運草圖騰於1920年代首度出現在梵克雅寶的作品中，創辦人Estelle Arpels的姪子Jacques Arpels，常在法國Germigny-l’Évêque的大宅花園內收集四葉草送給員工，並附上美國詩篇《Don’t Quit》，鼓勵同事們常懷希望。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）

▲葛麗絲凱莉王妃多次佩戴梵克雅寶不同款式的Alhambra系列珠寶。

梵克雅寶於1968年正式推出Alhambra長項鍊，比起高級珠寶更平易近人且容易搭配，與60年代末期興起的彩色寶石風潮與時裝流行完美結合，凱莉王妃也著迷於多采多姿的Alhambra長項鍊，選戴黃K金鑲嵌珊瑚、青金石或孔雀石款式，伴隨她出席許多公開活動與宴會。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）

▲1968年推出的黃K金及青金石Alhambra長項鍊（上），1974年的廣告Alhambra項鍊也羅列其中。

80年代梵克雅寶為Alhambra珠寶加入白色與灰色珍珠母貝、紅玉髓、藍瑪瑙、水晶等，讓顏色更為豐富活潑；1998年推出幸運草造型腕錶，秀氣且帶著好運意涵獲得回響，目前已發展出6個子系列，忠於原創以圓珠飾邊的款式命名為Vintage Alhambra系列。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）

▲1998年正式推出Alhambra腕錶（左），2001年發表單純線條無飾邊的Pure Alhambra珠寶。

除了象徵幸運的四葉草圖騰，2006年推出的Lucky Alhambra系列增添蝴蝶、心形等討喜圖案，設計更為活潑；而鏤空線條勾勒出四葉草輪廓的Byzantine Alhambra、沒有圓珠勾邊的Pure Alhambra珠寶，為追求簡約的時尚迷而生。梵克雅寶這跨越半世紀的經典符碼，仍是許多人貼身的幸運物。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels Alhambra 。（圖／公關照）

▲心形、蝴蝶圖案的Lucky Alhambra系列（左），鏤空線條的Byzantine Alhambra系列。

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Alhambra
fashion.net

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