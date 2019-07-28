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先前為各位介紹藤原浩 X 模範生點心麵新包裝，如今透過多次曝光後，日本潮流大師藤原浩終於在IG@fujiwarahiroshi上，正式公開包裝的完整樣貌，並預計會在東京銀座的「THE CONVENI」潮流便利店販售，而下面就帶各位一覽「史上最潮零食」長怎樣吧！

▲終於曝光的藤原浩 X 模範生點心麵新包裝。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

由藤原浩設計的新包裝，將採用白色包裝，並於外觀加入「THE CONVENI」、「閃電」，不過，以往的模範生點心麵都是以單包為主，但藤原浩推出的則是6包與單包，而這對於想大量購買的朋友來說，絕對是一大福音。

▲外觀加入「THE CONVENI」、「閃電」。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲分為6包與單包。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

雖然藤原浩目前沒有透露太多販售的消息，不過，可以預測新包裝的模範生點心麵，將會在東京銀座的「THE CONVENI」潮流便利店販售，其原因來自包裝上寫了「GINZA（銀座）」的字樣，所以未來幾個月有機會去日本東京的朋友，記得要排進行程裡才不會錯過哦！

此外，日本可口可樂公司宣佈進軍酒類飲料市場的消息，同樣是值得關注的焦點。由於日本人的酒類市場需求很大，所以日本可口可樂公司才會大膽進攻酒類市場，其中，曾於去年5月因包裝有濃厚日本味與檸檬味道，進而銷售一空的酒精性飲料氣泡酒「檸檬堂」，也可能會連同新款的「Remondo」一併推出，愛喝酒類飲料的朋友，一定要嚐鮮。

▲日本可口可樂公司推出的「檸檬堂」酒類飲料。（圖／翻攝自cocacola.co.jp）

在 Instagram 查看這則貼文 @r__testtest 分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 24 日 上午 5:08 張貼

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