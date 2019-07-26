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50歲美魔女辣翻　珍妮佛羅培茲穿凡賽斯秀曲線、戴鑽錶展富婆實力

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▲▼珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲切50歲生日大蛋糕，樂不可支。（圖／翻攝jlo IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo）日前在邁阿密迎接50歲生日，小她6歲的未婚夫A-Rod精心策畫慶生派對，讓她玩得盡興，而她的生日裝扮也成為焦點，她穿上向凡賽斯（Versace）訂製的金色禮服曲線畢露，辣度破表，配上A-Rod套牢她的10克拉大鑽戒、卡地亞（Cartier）345萬元的鑽錶，性感天后地位無可撼動。

▲▼珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲穿Versace訂製禮服參加生日趴，辣度破表。

珍妮佛羅培茲與凡賽斯合作多年，50歲生日這天的重要禮服，也交由品牌總監Donatella Versace打理。她在派對上穿胸前有交叉繫帶的超低胸並開高衩秀美腿的金色禮服，在DJ台前瘋狂又唱又跳，美胸幾乎遊走在走光的危險邊緣，但她毫不扭捏，驕傲放送美魔女的性感魅力。

▲▼珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝jlo IG）

▲未婚夫A-Rod（左）精心為她策劃生日派對。

身為億級富婆，珍妮佛羅培茲少不了珠寶與名錶加持，當晚她戴上Lana Jewelry圈式耳環與鑽戒，左手無名指則戴10克拉祖母綠形切工的訂婚鑽戒，同時佩戴卡地亞錶圈與鍊帶鑲滿美鑽的Panthère de Cartier美洲豹中型款鑽錶，一身bling bling超級耀眼。

▲▼珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲戴的卡地亞Panthère de Cartier美洲豹中型款鑽錶，3,450,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, JLo, Versace, 凡賽斯, 卡地亞, Cartier
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