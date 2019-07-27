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外媒認證Angelababy「機場時尚大師」　網球裙露細腿逆齡成18歲女大生

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▲▼Angelababy楊穎機場時尚。（圖／CFP）

▲Angelababy被美國《VOGUE》封為機場時尚大師。（圖／CFP）

記者張妤瑄／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）近日被美國版《VOGUE》封為「機場時尚大師」，穿搭受到肯定。身為DIOR（迪奧）品牌大使，她的各種詮釋方法，的確讓人驚艷。

如今，除了公開場合穿著禮服的亮麗時刻被認證，下了班在機場的表現也備受認可，被封「機場時尚大師」，雖因為代言關係，她常穿DIOR，不過也無傷大雅，因為她確實也混搭不同品牌，玩出新花樣。

▲Angelababy於18日現身上海機場。（圖／CFP）

▲Angelababy機場時尚走簡約風，但也回回時尚。（圖／CFP）

Angelabay的機場時尚簡約至上，近日穿DIOR白Tee搭配We11done綠色百褶裙，一身網球風造型，看起來年輕俏麗，十分活潑，被網友認證外表宛如大學生，青春洋溢的清新氣質，一點都看不出來早已奔3，且還是「小海綿」的媽咪。

▲▼Angelababy楊穎機場時尚。（圖／CFP）

▲Angelababy現身上海機場，頭戴BALENCIAGA老帽，身穿DIOR和We11done短裙，手拎30 Montaigne包款，腳穿Yeezy 700 V2老爹鞋。（圖／CFP）

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網球裙的迷你長度，更讓Angelababy約2/3的大腿全都露在外邊，極細美腿讓人看了超羨慕。這條穿出俏麗氣息的短裙，出自南韓時尚大神G-Dragon（GD，權志龍）姊姊權達美的自創品牌。Angelabay機場時尚大師一出手，果然單品全都來頭不小，這回還用大學生外貌，挺了GD親姊姊一回。

▲▼Angelababy楊穎機場時尚。（圖／CFP）

▲Angelababy的細腿讓人羨慕。（圖／CFP）

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關鍵字：

Angelababy, 楊穎, DIOR, 迪奧, We11done, GD, G-Dragon, 權志龍, 權達美, BALENCIAGA, 巴黎世家, 機場時尚大師, 機場時尚, 時尚穿搭, 品牌大使
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