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38歲鄭麗媛逆生長！私服穿搭裸背　狀態被誇「根本20歲」

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▲▼ 。（圖／翻攝鄭麗媛IG）

▲鄭麗媛（右）最近沒有新作品產出，把時間放在認真生活上。（圖／翻攝鄭麗媛IG）

記者張妤瑄／台北報導

南韓女星鄭麗媛（정려원）因演出《我叫金三順》爆紅，近年也持續有作品產出，最新作品是去年（2018）與張赫合作《油膩的Melo》。38歲的她已出道近20年，但美貌與纖細身材至今仍沒變，近日曬出私服穿搭照，轉過身來直接大露整片美背，讓人驚嘆女神的保養功力。

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▲鄭麗媛私服穿搭尺度大，紅色洋裝轉過身來整片美背都露出來。（圖／翻攝鄭麗媛IG）

鄭麗媛近年幾乎每年都有新作，她用不疾不徐的腳步接拍作品，其餘時間就是好好生活，先前與金高恩一起到Coachella音樂季玩樂，偶爾也曬出休息日常。最近，與朋友見面時，她稍作打扮，穿DAZE DAYZ紅色碎花洋裝，拎個vanessabruno印花小包，開心宣告夏天正式來臨。

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▲鄭麗媛（中）日前與金高恩（左）一起去Coachella音樂季放鬆。（圖／翻攝鄭麗媛IG）

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▲鄭麗媛平時生活簡樸。（圖／翻攝鄭麗媛IG）

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沒有工作時，鄭麗媛常常脂粉未施展現私下真實面貌，但她素顏時依舊有神級美貌，清新的外表、甜甜的酒窩微笑，以及保養超好的身材狀態，讓人根本看不出她已經38歲，有網友看了照片直呼「根本20歲吧」！

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▲鄭麗媛穿DAZE DAYZ紅色洋裝，甜美模樣根本少女。（圖／翻攝鄭麗媛IG）

關鍵字：

鄭麗媛, 時尚穿搭, 韓星穿搭
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