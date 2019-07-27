▲甘比穿70,700元香奈兒2019度假系列上衣、Roger Vivier休閒鞋出席導盲犬公益活動。（圖／翻攝kimbeechan_official IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港女首富甘比（陳凱韻）常在IG上分享生活點滴，除了po文感謝各大品牌送她的禮物，也常貼她席公益活動的照片呼籲大眾一同支持，她現身公益場合的裝扮通常刻意低調，不會戴高價首飾，多以休閒裝扮亮相，不過這回站台導盲犬活動還是洩了女首富的氣息，穿約7萬元的香奈兒衣搭法國鞋王Roger Vivier休閒鞋。

▲甘比（右）在巴黎巧遇友人，背香奈兒Side-Packs黑色款包，216,800元。

甘比原本是香港《蘋果日報》娛樂記者，因採訪認識香港富豪劉鑾雄（大劉），進而進了大劉的公司並交往，生下一子二女，在與大劉正牌女友呂麗君纏鬥十多年後，甘比終於勝出與大劉結婚，獲贈超過600億港元（約2385億元台幣）資產，躍升為香港女首富。

▲甘比同時收藏背香奈兒Side-Packs小羊皮包黃色款，216,800元。

大劉喜歡買愛馬仕（Hermes）寵家人眾所皆知，甘比因此收藏不少愛馬仕限量款，她另一愛牌就是香奈兒（CHANEL），今年焦點包款Side-Packs小羊皮雙包，黃色與黑色款她全納入收藏；喜歡的款式就要買各種顏色的癖好也反映在鞋子上，她輕鬆裝扮常穿的Roger Vivier休閒鞋，也買齊黑與白色。

▲甘比常穿的Roger Vivier方扣休閒鞋，42,600元。（圖／品牌提供）