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Nike用滑板系列重現經典！AJ1「北卡藍」　8／12強勢回歸

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編輯／Duke

先前透過Nike SB職業滑板手Eric Koston曝光的Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」，終於在最近確認了相關細節與發售資訊，而這雙以北卡藍為主調的鞋款，堪稱是Jordan系列最經典的配色之一，所以有不少鞋頭期待著，畢竟，經典的Jordan鞋款人人都想要。

▲Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」。（圖／翻攝自Sneakernews）

由Nike SB攜手Air Jordan 1 Low推出的「UNC」鞋款，其經典在於「UNC」為北卡羅來納州立大學的配色，而該大學正是喬丹（Michael Jordan）的母校，所以「UNC」才會成為最經典的配色之一。而全鞋身以明亮的北卡藍搭配白色呈現，並且於鞋舌與鞋後跟注入Nike SB、Air Jordan 1的Logo，而材質則是選用皮革，另外，只要和Nike SB聯名的鞋款，其鞋墊下方都會有一塊Air Zoom氣墊，所以這絕對是一雙加量不加價的高CP值鞋款哦！

▲Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲全鞋身以明亮的北卡藍搭配白色呈現。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲鞋舌與鞋後跟還有Nike SB、Air Jordan 1的Logo。（圖／翻攝自Sneakernews）

即將上市的Nike SB X Air Jordan 1 Low「UNC」，預計將於8／10在The Canteen等指定經銷商販售，後續則是於8／12登陸Nike官網，售價為美金110元（約台幣3,400元）。

此外，Nike SB最近的聯名對象不是只有Jordan而已，其實還有與Off-White主理人Virgil Abloh 合作，帶來Off-White X Futura X Nike SB Dunk Low 的3方聯名，其中，該鞋款設計加入了Off-White X Nike「The Ten」細節與Futura的街頭藝術，預期會是一雙超人氣鞋款，不過，目前Virgil Abloh還沒公開相關販售資訊，喜歡的朋友要再等等囉！

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關鍵字：

NikeSB, AirJordan1, UNC, 北卡藍, AirZoom, Off-White, VirgilAbloh, Futura, SBDunk
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