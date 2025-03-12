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Jennie新歌MV「凱蒂貓胸衣」即將賣爆　60位舞者服裝出自他手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Jennie新歌〈like JENNIE〉MV釋出！當中Jennie穿著的「凱蒂貓胸衣」掀起了討論度，可預見未來將成為熱門單品！MV中還有哪些亮點？本篇一併整理給你。

BLACKPINK成員們單飛不解散後，每一位女孩都帶來了精采的作品，繼Rosé取得巨大成功的專輯《rosie》、Lisa的新專輯《ALTER EGO》和首個戲劇作品《白蓮花大飯店3》，以及Jisoo洗腦的新曲〈earthquake〉，Jennie於2025年3月7日正式發布個人專輯《Ruby》，由她親自擔任專輯製作人，總共收錄15首歌曲，其中〈like JENNIE〉MV與專輯同一日上線，即刻引發全球性的關注！

〈like JENNIE〉為強烈的節奏舞曲，其中饒舌歌詞部分由Jennie好友Zico為她填上，MV則邀請曾參與製作NewJeans 〈Ditto〉、〈How sweet〉、BLACKPINK〈Pink Venom〉的導演HANBAGO操刀，一同打造「Jennie宇宙」。

Jennie〈like JENNIE〉MV造型解析

凱蒂貓胸衣

Jennie在〈like JENNIE〉MV中以街頭風帥氣的Style帶來舞蹈，不過身上卻外罩一件「凱蒂貓胸衣」，突如其來的可愛元素顯得格外突兀！擁有帥辣外型卻擋不住少女心的模樣，就是Jennie本人的縮影。而這件「凱蒂貓胸衣」是來自GCDS的人氣設計，包括Dua Lipa、Doja Cat和Jennie本身私下都是品牌的粉絲，在Jennie這回MV的帶貨下，可以預見這款Hello Kitty胸衣將會成為下個缺貨單品，官網另外還有提供紅色款式！

未來感服裝視覺

從MV一開始，Jennie戴著太空頭盔漂浮，就替〈like JENNIE〉定下未來科幻風格的基調（紅色的太空衣太時髦了！）這次Jennie只換了兩套服裝，一是混濁米色調的街頭嘻哈造型，運用設計師品牌Hyein Seo綁帶上衣搭配連身套裝，並將連體衣的上半身全拉開、掛在身旁，達到增添舞蹈力度的視覺效果；二是紅色系太空主題套裝，同樣用激短版上衣與極低腰褲裝來最大程度凸顯Jennie的迷人腰線。

60位舞者服裝造型出自他手

〈like JENNIE〉MV中為Jennie伴舞的60位專業舞者，他們的服裝由設計師品牌HAMCUS一手包辦。HAMCUS是由中國設計師Tuff leung於2013年創立，品牌以未來主義、廢土風的設計魅力為特色，融入反烏托邦美學，他們的服裝很機能、很街頭，同時保持高端。HAMCUS為舞者們安排了深灰色系的造型，每個人的服裝都有些許不同，但風格一致性很強，從細節襯托Jennie的光芒，是MV中的最佳綠葉。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Jennie, Hello Kitty, 胸衣, GCDS

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