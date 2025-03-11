安格斯12星座一周運勢3／10-3／16　牡羊舊情復燃、巨蟹有貴人牽線

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊這周不可小看金星逆行造成的影響，特別是某些舊情復燃或關係中停滯不前的卡關狀況，都會是讓你心煩意亂的主因。單身者桃花不少，但大多屬於曖昧不明、無法落實的關係，建議別一下投入得太深，近期過大的情緒起伏也會成為影響睡眠的重要關鍵，保持順其自然的心態，才能順勢啟動水星能量，為你帶來好運。

金牛 4.21～5.20



過去未解的問題很可能重新成為讓你頻頻掛念的煩惱，金牛座這周也是金星逆行的受災戶，容易卡在莫名的情感困擾之中。穩定關係者需多花點時間陪伴，某些小爭吵也要妥善溝通，別冷處理。單身者桃花運低，適合專注在自我成長。生活上容易感到疲累，對某些事情失去耐心，懂得適時休息會比硬撐重要。

雙子 5.21～6.20



這周雙子的社交魅力由弱轉強，水星的相位削弱了金星與太陽的影響，讓你在人群中更顯知性與靈巧，單身者有機會遇到讓你心動的對象，但發展不急於一時，先觀察對方是否認真。有對象者，與情人互動雖然吵吵鬧鬧但也甜甜蜜蜜，熱絡的互動能讓彼此更了解對方。生活節奏快，容易因為行程滿檔感到壓力，調整步調更重要。

巨蟹 6.21～7.21



多虧火星在本命宮位順行的關係，這周的巨蟹座行動力提升，但可惜感情方面卻顯得猶豫不決。有情人者需避免情緒化的發言，雙方頻繁的溝通磨合很可能讓這段關係有著滿滿的疲憊。單身者有貴人牽線，但如果你的心態還沒準備好，就不必強求，近期桃花不強，反而能讓巨蟹有多一點和自己相處的時間，也不算壞事喔！

獅子 7.22～8.22



衝突、爭吵有時不見得不好，反而是打破偽和平、讓彼此更了解想法的第一步，這周的獅子座與情人可能面臨價值觀衝突的狀態，需要耐心溝通，或重新審視兩人的關係。單身者吸引力強，但遇到的大多只是玩玩而已的對象，認真可能就會輸，建議保持理性、避免暈船。這周的你旅行運不錯，短途出遊能讓你放鬆身心。

處女 8.23～9.22



處女座這周感情狀態變得更加內斂，金星逆行的腳步讓你對關係中的不安感愈來愈濃，更多現實考量也在考驗著你的心態，是否值得長久發展，是你思考的重點。這周的你與情人之間需注意溝通互動時的態度，別過於苛求對方，讓兩人充滿壓力。單身者桃花來自職場或共同興趣圈，但發展進度有些緩慢。

天秤 9.23～10.22



感情就是有時起、有時落，而這周的天秤感情上就是走到一個小小低潮的位置，伴侶關係容易因舊帳未清發生爭執，或許保持一點距離，衝突可以稍稍減緩。單身者桃花運普通，比起那些意亂情迷，心平氣和的互動關係才能更長久，天秤可以藉由水星帶來的理性力量，好好審視身邊那些曖昧的真假。

天蠍 10.23～11.22



水星移動的位置對於近期天蠍座的影響不算小，感情上得當心自己容易過度直白、實際的反應，很可能讓情人感到你的冷漠無趣，需顧及對方感受。單身者桃花運小有成長，容易吸引到工作上有交集的對象，但還需時間觀察，這段時間情緒容易受環境影響，過度在意細節可能讓自己更焦慮，適合獨處、整理思緒。

射手 11.23～12.21



雖然射手座個性中注入了火象的DNA，向來表達直率，喜歡就會說，但這周受到金逆的影響而有不一樣的變化，單身者人際互動熱絡，有機會遇到與自己年紀相仿、頻率十分相近的對象，但一時間可能讓你無法確定自己的心意，或一時衝動後又反悔。穩定關係者適合安排約會增加互動，一起參加聚會或短途旅行，都能為兩人帶來不同的生活體驗。

摩羯 12.22～1.19



摩羯座這周對於對感情上的安全感似乎瀕臨邊界，與情人之間容易因現實問題與對方有分歧，遇到問題務必理性溝通。單身者桃花運不錯，但你的標準提高，容易錯過潛在對象。這段時間摩羯的事業與家庭的責任感增加，讓你覺得壓力備增，要懂得自我調適，抽空為自己安排運動或靜態活動都有助於放鬆心情喔！

水瓶 1.20～2.18



金星逆行可能讓水瓶對感情的態度多了幾分懷疑，過去在關係中懸而未決的老問題在近期有重新浮現的趨勢，讓你的猶豫指數大大增加。與情人之間需注意溝通方式，避免因個人空間需求與對方產生誤解。單身者的桃花來得快也可能走得快，特別是在職場或社交活動中遇到的對象，建議先觀察，別因一時的新鮮感而投入太多期待。

雙魚 2.19～3.20



這周雙魚座的感情直覺更為敏銳，不論單身還是已有對象，都能透過互動察覺對方的想法。已有情人者感情升溫，適合在開心相處的氛圍中談論未來發展。單身者桃花旺，但也勢必面臨一些選擇和取捨，需要更為謹慎的判斷，或是多累積一點相處體驗再決定，避免在關係未穩定前就意亂情迷閃電交往。

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