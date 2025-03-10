GD個人應援手燈「小雛菊花盆」設計好欠買　價格親民鐵粉準備開搶

▲GD個人應援手燈。（圖／取自gdragon_international IG）

圖文／CTWANT

GD權志龍（G-DRAGON）身為BIGBANG隊長出道19年，前陣子在MAMA舞台帶來炸裂級表演讓後輩們情緒跟著沸騰到最高點，也讓粉絲感動在各社群狂發GD表演影片，GD除了發行第三張個人專輯《Übermensch》外也展開世界巡迴演唱，近期GD首檔綜藝節目《Good Day》播出後十分受到好評，尤其「88LINE豪華陣容」讓人看了忍不住一直姨母笑。

▲GD首檔綜藝開播好評，第三張個人專輯《Übermensch》也將展開世界巡迴演唱會。（圖／取自xxxibgdrgn IG）

除了原本團體手燈，GD居然推出自己的應援手燈，身為潮流天王的他，手燈設計當然也是「時髦天花板」，可愛的小雛菊搭配花盆充電設計讓不是鐵粉的人都超想擁有，小雛菊手燈就是用GD個人品牌PEACEMINUSONE的LOGO標誌「少一片花瓣的小雛菊」，就算不是拿去演唱會現場當手燈，平時放在家裡也能讓居家環境變得更活潑、有活力。

▲小雛菊手燈。（圖／取自gdragon_international IG）

GD在品牌IG上分享與小雛菊手燈的合照引起粉絲更熱烈討論，充滿童趣感的小雛菊手燈還不只如此，在包裝設計特別使用草地感盒裝，充電線也特別用草地綠真的細節很滿，絕對是送給GD粉朋友的最佳禮物。手燈售價為韓幣58,000（約台幣1,311元），花盆充電座則是韓幣25,000（約台幣565元），這一定是要整組買的吧！

▲小雛菊手燈與充電線、花盆充電座都充滿細節。（圖／取自gdragon_international IG）

▲GD與小雛菊手燈合照引發討論。（圖／取自peaceminusonedotcom IG、gdragon_international IG）

另外有推出更迷你尺寸的小雛菊鑰匙圈也很欠買！跟手燈一樣會發光的設計，根據官方示意圖可看到燈亮時白色小雛菊會變成彩虹小雛菊，售價是韓幣27,000（約台幣610元）。線上（KR：Withmu Live - withmuulive.com／Global： Withmu Live Global withmuulive-global.com）販售時間為3月12日中午，另外在韓國也可以在3月9日至19日於首爾現代百貨的G-DRAGON展覽中購買（B2 Iconic Square）。

▲小雛菊鑰匙圈。（圖／取自gdragon_international IG）

▲小雛菊手燈。（圖／取自withmuulive-global.com ）

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