fb ig video ETtoday search mobile

專家點出5個「防曬重點」易忽略　小心曬黑又曬老

>

▲▼防曬重點。（圖／Pexels）

▲防曬是基本功，做好幫助延緩老化。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

做好防曬，不僅能抗黑，更能延緩衰老，但一般人在防曬時常常忽略一些重點，導致防曬效果不理想，以下盤點5個容易忽略的防曬細節，檢視看看你也中了嗎？

▲▼防曬易忽略5個重點。（圖／Pexels）

#防曬產品的塗抹量不足

很多人在使用防曬霜時，塗抹的量往往不足以達到標示的防曬效果。根據專家的建議，成人的面部和頸部應使用至少5毫升的防曬霜，如果塗抹量不夠，防曬效果會大打折扣，增加皮膚受到紫外線傷害的風險。

#忽視耳朵、頸部和手部

在塗抹防曬霜時，許多人只注意臉部，忽略了耳朵、頸部和手部這些同樣暴露在陽光下的部位。這些部位的皮膚也容易受到紫外線的傷害，導致曬傷和衰老。尤其是耳朵和後頸部，因為位置不顯眼，常常被遺忘。

▲▼防曬易忽略5個重點。（圖／Pexels）

#防曬產品需要定期補塗

防曬霜的效果並非持久不變，一般在戶外活動中，每兩小時就需要重新塗抹一次。如果在游泳、出汗後，防曬效果會進一步降低，因此需要更頻繁地補塗。此外，長時間暴露在陽光下，即使使用高SPF的防曬霜，也應該定時補塗，以確保持續的防曬保護。

#防曬霜並非唯一的防曬手段

許多人依賴防曬霜來防止紫外線傷害，但其實應該採取綜合的防曬措施。穿著防曬衣物、戴帽子、戴太陽眼鏡以及在陽光最強的時段（10點至下午2點）避免暴露在陽光下，都是有效的防曬手段。此外，選擇遮陽傘或躲在樹蔭下，也可以有效減少紫外線的直接照射。

#注意不同類型的紫外線

防曬產品上的SPF（防曬係數）主要針對UVB紫外線，而UVA紫外線則能深入皮膚，造成更深層的傷害和衰老。因此，選擇具有廣譜防曬功能的產品，能同時阻擋UVA和UVB紫外線，提供更全面的防曬保護。

★防曬單品推薦

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲雪肌精 輕水感UV防曬乳（航海王索隆限定版），60g，750元。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 海棠菁萃隔離防曬乳 SPF50+ ★★★，50ml，1,150元。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 物理性美白防曬乳SPF 35★★★，30ml，2,350元。

關鍵字：

防曬, 防曬細節, 防曬霜, 皮膚保護, 紫外線

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#屏東 男大鬧醫院！丟拐杖砸傷 #護理師　法官裁准羈押

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢3／10-3／16　牡羊舊情復燃、巨蟹有貴人牽線

安格斯12星座一周運勢3／10-3／16　牡羊舊情復燃、巨蟹有貴人牽線

凱特王妃紅裝漂亮回歸　戴已故女王與黛安娜傳承珍珠更添優雅

凱特王妃紅裝漂亮回歸　戴已故女王與黛安娜傳承珍珠更添優雅

「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標

「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標

GD個人應援手燈「小雛菊花盆」設計好欠買　價格親民鐵粉準備開搶 快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台！結束清倉2折　台灣官網已消失 貝克漢拎77萬愛馬仕包旅行　夫婦倆都是凱莉包擁護者 無印良品限量「鋁合金行李箱」美翻　4月台灣開賣準備搶 「精品包的盡頭是Longchamp」引爆熱議　Le Pliage Xtra便當袋、Le Roseau水桶包必須收 同居越久越不會結婚三大星座！TOP 1希望另一半上進　而且不能總檢討自己 班尼頓信義店最後營業日期揭曉！不光撤台「傳撤出亞太區」導火線曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面