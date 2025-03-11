蔡依珊與Lisa撞同款櫻桃哭娃　解釋影片加碼秀吉伊卡哇

▲Lisa的LV包上掛著Crybaby哭娃吊飾，與泰國美女網紅、醫生娘Somrutai Rattanawaraha一起到LV專賣店購物。（圖／翻攝wearelloud IG）

記者陳雅韻／台北報導

連勝文老婆蔡依珊日前po出被愛犬抓傷的眼下受傷照，表示「希望大家不好的該斷就斷了，迎接美好的，因為妳值得」，隨即刪文，引發網友議論是「該斷就斷了」是否指的是感情生變，她為此特別拍影片說明只是看了書想抒發一下，不過桌上擺的公仔更搶鏡，有日本超紅的吉伊卡哇，還有一對櫻桃哭娃Crybaby吸睛，有趣的是與BLACKPINK泰籍成員Lisa撞同款了。





▲蔡依珊拍攝影片解釋之前「該斷就斷了」po文，桌上的哭娃與吉伊卡哇公仔很吸睛。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

走在潮流尖端的Lisa是POP MART泡泡瑪特的忠實粉絲，成功帶起名牌包掛公仔吊飾的流行風潮，繼之前爆紅的尖牙模樣Labubu，她又迷上哭娃Crybaby，蔡依珊也加入行列，兩人都收藏情人節限定的櫻桃哭娃，特色是綠色蝴蝶結掛著兩個藉由磁鐵吸在一起的哭娃，台灣粉絲得抽籤才有機會買到，「台灣濱崎步」王彩樺也搶到同款，掛在LV（Louis Vuitton，路易威登）包上很俏皮。



▲王彩樺在機場逛免稅店，她的LV包上的哭娃與Lisa、蔡依珊撞同款。（圖／翻攝lotuswang1124 IG）

哭娃的催生者是泰國設計師Molly Yllom，她藉由公仔傳遞「哭也沒有關係」的理念，每一款哭娃的眼角都含著斗大的淚珠，配上因哭泣鼓起的臉頰顯得楚楚可憐，惹人又憐又愛，成為近期貴婦名媛包上最搶眼的飾品。

