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張藝興代言14天就出事！CK也遭殃　陸網友指「一中翻譯錯誤」

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▲CK 。（圖／翻攝自微博）

▲CK全球首位華人代言人的張藝興也被「一個中國」原則風波捲入 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

繼義大利精品VERSACE（凡賽斯）的T恤上將香港與澳門列為國家，讓女星楊冪接手代言僅滿一個月就火速解約。如今才熱騰騰宣佈成為CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球形象廣告首位華人代言人的張藝興，也被「一個中國」原則捲入，隨即透過工作室發表聲明表態。

近日在微博上掀起一陣波瀾，除了有VERSACE「T恤之亂」將香港與澳門列為國家，COACH也因同樣遭遇將產品在全球下架，兩大品牌代言人楊冪、劉雯更是火速切割辭去代言。 

▲CK 。（圖／翻攝自微博）

▲CK 。（圖／翻攝自微博）

▲張藝興接下CK代言僅半個月就出事 。（圖／翻攝自微博）

同樣難逃「一個中國」事件的還有南韓天團EXO大陸成員張藝興， CALVIN KLEIN在7月30日宣佈張藝興成為全球形象廣告的首位華人代言人，並且大動作宣傳，廣告大片也已經陸續釋出。然而張藝興接下代言半個月不到，就被眼尖網友指出CALVIN KLEIN在美國官網把台灣以及香港歸在不同於大陸的「地區」，被解讀有分裂中國含義，遭到大陸網友一片嚴厲指責。

對此，CALVIN KLEIN官方在12日火速發表聲明：

對於CALVIN KLEIN美國網站內語言/國家分類選項造成誤解，我們深表歉意！我們將會即時修正並再次檢查所有與中國領土描述相關的信息的準確性。我們也重申CALVIN KLEIN完全尊重和支持中國主權和領土的完整。在此感謝廣大消費者一直以來的關注與支持。

▲CK 。（圖／翻攝自微博）

▲CK道歉聲明 。（圖／翻攝自微博）

隨後張藝興工作室也道歉表示，張藝興先生及張藝興工作室始終堅持一個中國原則，堅決維護國家主權與領土完整，反對任何以各種形式企圖分裂祖國的言論及行為！」

▲CK 。（圖／翻攝自微博）

▲張藝興工作室僅發表道歉，不辭去代言引來罵聲 。（圖／翻攝自微博）

不過也引來正反兩派解讀，有人認為CALVIN KLEIN的確是翻譯錯誤，「沒有辱華之意」，然而也有大批網友抨擊，「藝人選擇代言就是代表個人國家立場」。

▲CK 。（圖／翻攝自微博）

▲陸網友實測，CK將香港列為特別行政區並無錯誤。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

張藝興, CALVIN KLEIN UNDERWEAR, CALVIN KLEIN JEANS, 一中, 代言
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