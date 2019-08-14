fb ig video ETtoday search mobile

WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　

> >

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／IG@LOUISVUITTON、GETTY IMAGES）

在 Louis Vuitton 2020 巴黎春夏男裝大秀上，原來不只孔劉這位歐巴佔盡所有人的目光，伸展台上這個熟悉又陌生的亞洲面孔引起了全球熱議。他是LV今年特邀的韓國模特兒，同時也是男團 WINNER 的饒舌歌手＋顏值代表 MINO 宋旻浩！

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／DOMINIQUE CHARRIAU＋GETTY IMAGES）

對韓樂不熟悉的時髦人們，在秀場直播時完全沒覺得他是一位非專業模特兒。身高181公分的MINO宋旻浩，其實從來沒有當過模特兒！他從小熱愛饒舌歌曲，而天生高挑的身材、個性的長相，也只不過讓他在追夢的道路上收穫了更多小迷妹粉絲罷了。

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／翻攝自 YOUTUBE @FFCHANNEL）

馬卡龍色系的襯衫＋長褲，微微露出桃紅色印花的細節，再套上高質感灰色西裝夾克，是很時髦又簡易模仿的春夏穿搭！

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／DOMINIQUE CHARRIAU＋GETTY IMAGES）

在LV伸展台上，他純熟的台步與一眾專業模特兒相比，絲毫不違和。Louis Vuitton 對MINO宋旻浩的寵愛，不僅是特邀他走秀！

能接班權志龍的國際時尚ICON

在LV官方IG上還發現以他為主角的最新款墨鏡廣告，以及一張個人幕後花絮照 ▼

而這也是韓網近日將MINO旻浩封為「G-Dragon 權志龍接班人」的原因。權志龍在當兵之前，也是活躍於全球時尚圈的人物，他是「老佛爺」卡爾拉格斐所打造的 CHANEL 帝國中不可或缺的一環。而如今，MINO宋旻浩也為 Virgil Abloh 打造的LV男裝帝國帶來了新的血液。

除了 Louis Vuitton 男裝之外， MINO宋旻浩也是韓國Burberry的代言人。

晉身時尚icon後，他的私服Style也讓韓國歐巴們爭相模仿。前衛、大膽，卻不浮誇。一些女性化的單品，MINO宋旻浩也穿出屬於自己的味道。

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／TWITTER @MINOMOON0330）

Style Tip 1：西裝＋腰包
簡約卻有些低調的灰色西裝，MINO宋旻浩搭配一顆 Jacquemus 白色腰包，瞬間讓造型時髦10倍。

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／TWITTER @MINOMOON0330）

Style Tip 2：單一色調最搶眼
玩轉時尚，就要大膽著色。若擔心色彩不搭調，那就選擇單一色調穿搭法吧！款式剪裁不需太複雜也能營造街頭運動風。

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／TWITTER @MINOMOON0330）

Style Tip 3：玩轉風格混搭
明明是濃濃夏日感的草帽，MINO宋旻浩卻選擇黑色的款式，搭配英倫氣息的襯衫＋針織毛衣，碰撞出獨具一格的混搭時尚感。

但如果MINO宋旻浩只是因為太時髦而被封「權志龍接班人」，BIGBANG粉絲們可能要抗議了。 MINO宋旻浩絕不是靠賣臉的男團成員，因為他的實力不可小覷！

實力派饒舌歌手＋作曲人

MINO宋旻浩於2013年以團體WINNER出道，身份是饒舌主唱與詞曲作家。

▲MINO 。（圖／ELLE提供）

▲（圖／YG ENTERTAINMENT）

有趣的是，WINNER的第一張專輯以時裝秀的方式命名《WINNER 2014 S/S》，連封面都做成男模在後台等待的場景；第一位就是MINO宋旻浩。或許在這一瞬間，他就與時尚結下不解之緣。

他在2015年參加韓國Mnet的饒舌比賽節目《Show Me The Money 4》中，實力讓人驚艷，連師兄BIGBANG太陽都說出：他是我心中的第一名。儘管後來MINO宋旻浩只拿下了亞軍，他的饒舌＋作詞曲實力，已讓全亞洲有目共睹，並在2018年推出了個人迷你專輯。

在今年CHANEL大秀的秀後PARTY上，MINO宋旻浩也被ELLE捕捉到現場唱跳表演的瞬間。他在舞台上的迷人魅力，讓人心跳暫停。

這樣的MINO宋旻浩，在LV伸展台上又讓全世界看見了他很不一樣一面！

TEXT／BY SYLVIA CHENG　PHOTO／GETTY IMAGES、DOMINIQUE CHARRIAU、IG@LOUISVUITTON、TWITTER @MINOMOON0330、YOUTUBE @FFCHANNEL、YG ENTERTAINMENT

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》
加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

【明星穿搭】太妍憂鬱症後首現身，藍色格紋裙＋鼻環讓粉絲驚呆！同款穿搭幫你找到了！

《請輸入檢索詞WWW》直進男張基龍只要是人都心動的「襯衫穿搭」帥到炸！戲外私著更是男友力大爆發啊

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》
加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

關鍵字：

ELLE, WINNER, MINO宋旻浩, LV, 穿搭
fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈

安格斯12星座一周運勢8/12-8/18　處女來到桃花高峰、雙魚放假就有好運

職場最厭世的星座TOP 4　魔羯、處女就是標準「Yes Man」 3星座同居N年依然走不進他的心　活潑外向雙子座竟上榜 施華洛世奇移除台灣官網！發聲明道歉：「用行動彌補」 微風董娘孫芸芸濕髮跑趴！火紅「低胸洋裝」尬甜姐兒謝沛恩 全球限量5把，還附超炫特效！要價160萬元的「哥吉拉」電吉他　現已開放預購 挑錯枕頭小心長出雙下巴！只要5個動作　就能瘦掉下巴肉 COACH道歉！稱台灣是國家捲入「T恤之亂」　劉雯代言17天火速解約

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面