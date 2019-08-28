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戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

常常發現有些女孩在戀愛前後就像變一個人，遇見另一半前自主獨立，處事精明能幹，不過一談戀愛，就好像變得少根筋，喪失自主能力，無條件被男友牽著走。以下就公開，戀愛之後變傻大姐的三大星座女！

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 處女座

處女座在單身時，絕對是一副聰明人的模樣，習慣用獨立來包裝自己。不過一旦遇到喜歡的人，就會變得傻傻呆呆，連平常伶牙俐齒的樣子都瞬間消失，只要對方說什麼，一定會無條件同意，難怪被朋友冠上男友狗封號。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹座本身的性格就比較柔軟，但是喜歡獨處的個性，讓他們在單身時變得很有責任感，絕對是大小事自己來。然而遇到了可以依靠的人，就會把一切都盡量丟給男友，內心真正的傻白甜形象再也藏不住。非常渴望對方能夠幫自己分擔事情，同時，也會在外面給男友足夠的面子，他說左絕不敢往右。所以看在朋友眼裡，都會覺得巨蟹戀愛之後變了一個人。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 金牛座

金牛座在戀愛前，總是省吃儉用對自己十分嚴苛。如果這樣就覺得金牛小氣，那麼你錯了。等到金牛戀愛之後，會變得無私奉獻，也願意花錢在男友身上，不求任何回報。當男友提出要求，就會盡可能的去達成，因為在金牛的世界中，感情總要有人盡力完善，其實他們不傻，只是心甘情願去付出。

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關鍵字：

星座, 運勢, 戀愛, 交往, 談戀愛
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