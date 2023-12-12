許凱、景甜《樂遊原》10金句高甜輸出：我愛你與身分無關，只與你有關

實習記者施至真／綜合報導

許凱、景甜合演的古裝劇《樂遊原》，出自「悲情天后」匪我思存的作品，開播後熱度狂飆，許凱飾演韜光養晦的腹黑皇子，而景甜則是文武雙全的女中豪傑，兩人CP感火花四射，在棋逢敵手的對抗中逐漸相愛，最後兩人上演一場以江山為聘，患難與共的愛情故事。

▲許凱飾演韜光養晦的腹黑皇子，景甜則是文武雙全的女中豪傑。（圖／翻攝微博@樂遊園官微，下同）



＃我從來沒有見過這樣的人，第一次見面我們就大打出手，但是那時候我就知道，我是喜歡他的。

＃我遇到一個人，無論他是牢蘭關的十七郎，還是皇孫太子，我就是喜歡他而已。

＃我愛你與身分無關，只與你有關。

＃待到天下安定，你我並肩同遊樂遊原。

＃等將來有時機，我一定帶你去看那些杏花。那我就希望十七郎，可以稱心如願。等到天下太平，我定娶你為妻，我要娶你！

＃人們常說，傻事做了一次之後，就不會再做第二次了，但我還是做了很多竹蜻蜓，因為是你，為了你，再傻的事情，我都願意做。

＃天下那麼大如此遼闊好多地方我都還沒去過，很多事情我也想見識見識，如果說嫁人生子是其中的一種見識的話沒有它又何妨呢，它不過是成千上萬的其中一種罷了。

＃有一度我確實不想嫁人，世間女子如此苦來這世上走一遭，如果沒有人懂我知我，我為什麼非要嫁人，我自己一個人快樂自由地活著難道不好嗎。

＃人生在世，身分什麼的最不值得一提，貴為天子又如何，還不是一碗飯、一杯茶，我倒覺得在這裡當田舍翁，活得更痛快些。

＃希望天下每個人，都能找到自己心中的樂遊原。