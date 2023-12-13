秋冬用髮質決勝負！最強5款養護盤點　讓你輕鬆駕馭各種髮型

記者曾怡嘉／綜合報導

好髮質能顯現你的質感，總是高頻率染燙，難怪頭髮總是乾枯受損，若選擇今年層次感高的公主切髮型，或強調輕盈蓬鬆的羽毛剪的話，髮尾更容易因高層次修剪或髮質受損導致視覺上看起來亂翹毛躁，建議定期護髮維持好髮質，讓你輕鬆駕馭各種高低層次髮型。

▲樂絲朵-L 酸熱瞬活髮膜，200g，420元。

運用日本最新酸熱護髮技術，和沙龍級護髮原理相近，添加類似的溫和型酸性成分。使用方法很簡單，只要洗髮後塗抹於頭髮受損處，靜待三分鐘徹底沖洗，使用吹風機等熱能即可加速修護成分導入，獲得沙龍級護髮效果。

▲Rene Furterer FORTICEA複方精油養護髮浴，200ml，1,380元。

含有高度咖啡因含量的瓜拿納萃取，也新添加菸鹼醯胺與維生素原B5，同時將品牌髮浴經典科技、三重精油微珠之精油濃度再提升10%，從頭皮清潔開始，強健頭皮、強化髮根髮絲。

▲TYMO x SAWAA 日海香氛完美高效修護髮油，590元。

內含七合一複方植物油，能讓髮絲快速吸收，同時減少落髮機率，其中萃取自栗樹樹汁而得的珍貴微藻油，能幫助強韌髮絲纖維並降低紫外線帶來的損害，有效防止秀髮褪色與毛躁，更添加維生素 E，增加髮絲彈性、減少分岔問題，

▲rahua 亞馬遜全能修護精華油，47ml，1,600元。

集結亞馬遜雨林的植萃元素，調和rahua果油、布里蒂果油、印加果油、蘆薈以及梔子花，使秀髮光澤強韌同時耀發宜人香氣，不只能當作免沖洗護髮產品，還可混合於潤髮乳或是髮膜當中使用，為秀髮進行深度修護。

▲MOLLOMOON 蘊潤修護髮乳霜，400ml，1,480元。

使用摩洛哥堅果油、酪梨油、水解小麥蛋白、水解藜麥蛋白和蠶絲蛋白，重建受損髮絲鏈鍵、鞏固毛髮核心結構的同時，亦幫助維持染後髮色強度。