最近頭髮掉很多？營養師：多補充海鮮、蛋黃、讓你遠離落髮危機

記者曾怡嘉／綜合報導

冬季頭髮生長速度本來就慢，但是掉髮又日益嚴重讓人好崩潰，營養師程涵宇教你從日常營養著手，補充對的食物，讓你和掉髮說掰掰！

#吃足夠的鐵

鐵和氧氣的輸送與利用有關，鐵不足會使正常頭髮的生長週期中斷，研究發現和沒有掉髮問題的人相比，掉髮的人頭髮中的鐵含量往往較低。建議可多補充鴨血、蛤蜊、牛肉、紅莧菜。

#維生素D不可少

研究發現，將近80%有掉髮困擾的人缺乏維生素D，維生素D能控制毛囊生長周期還有毛髮角質的表現，和毛囊健康及頭髮生長有密切的關係。程涵宇建議只要每天曬20~30分鐘的太陽，就可以透過身體自行合成來獲得大部分的維生素D，若日曬不足，也可以靠部分少數的食物及營養補充劑來補充，像是鮭魚、鯖魚、蛋黃。

#毛囊生長要補鋅

鋅可以輔助數百種酵素作用，能夠修復和幫助頭髮生長，並維持毛囊的正常代謝，若缺乏鋅可能造成毛髮容易斷裂、掉髮、禿頭與休止期掉髮，建議從攝取牡蠣、蝦、瘦豬肉、板腱牛、南瓜籽著手。

#蛋白質要吃夠

充足的蛋白質是長頭髮的必備條件，如果過度節食減肥，則容易造成熱量及蛋白質缺乏，就容易導致掉髮，建議補充雞肉、豆類、海鮮。

#養成不菸不酒好習慣

習慣性的喝酒、抽菸會導致頭皮的皮脂腺分泌過剩，阻塞了毛囊的營養供給，最後導致頭髮吸收不到養分造成掉髮問題。

#睡眠品質是關鍵

睡覺時身體會修復長頭髮所需蛋白質及荷爾蒙，這些都是對於頭髮生命週期至關重要的因子，若睡眠品質差容易造成頭髮稀疏及掉髮。