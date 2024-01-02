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《死期將至》反思人生8金句：願望不是成為有錢人，只希望過平凡生活

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實習記者施至真／綜合報導

以寫實且敏感的生死議題為主題的人氣韓劇《死期將至》，由李到晛、李宰旭、高允真、崔始源、成勳、金智勳與金材昱等明星主演，儘管內容沉重，仍靠著實力派演員精湛的演技，讓觀眾一看再看。以下整理8句劇中經典台詞，帶你思考人生意義，原來能做自己、能過上平凡生活，看似簡單卻不容易！

▲《死期將至》思考人生8金句。（圖／翻攝IG@tving.official）

▲人氣韓劇《死期將至》，以寫實且敏感的生死議題為主題。（圖／翻攝IG@tving.official，下同）

＃在只有我停滯不前的日子，以及一成不變的日常生活中，最讓我感到害怕的就是面對不確定的未來。

＃在這惡性循環中學到一件事，要和別人在同個時期就業，還有結婚，想過上那種平凡的生活，其實是最難的。

＃即使他重生為另一個人，也總是活在恐懼之中，活在恐懼中的人生，並不算真正的人生。

▲《死期將至》思考人生8金句。（圖／翻攝IG@tving.official）

＃即使參加面試屢次落榜，我依然安慰自己，一切會好轉的。

＃我不打算再為了生存而頑強掙扎。

＃我由單親媽媽扶養，在貧窮的生活中苦苦掙扎，但我的願望從來不是成為有錢人，我只希望能過平凡的生活。

▲《死期將至》思考人生8金句。（圖／翻攝IG@tving.official）

＃人只有在做自己的時候，才是最幸福的。說到底，人要是不能做自己，活著應該也沒什麼意義了吧？

＃雖然我們所期待的奇蹟不會出現，甚至也沒有重新站起的力量，但可以聽聽那道擁抱你的聲音，它說「我愛你」，你是愛自己的。

▲《死期將至》思考人生8金句。（圖／翻攝IG@tving.official）

►《京城怪物》8金句：只求平安無事過好今天，盡可能夾縫求生 

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關鍵字：

死期將至, 人生, 金句, 李到晛, 李宰旭, 高允真, 崔始源, 成勳, 金智勳, 金材昱

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