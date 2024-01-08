上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

實習記者施至真／綜合報導

上班族必看，準時下班、維持生活品質不是錯！在亞洲的職場文化中，對於準時上班、義務性加班的要求，讓不少上班族吃不消，不僅上班戰戰兢兢，下班後也經常過著沒有質感的生活，以下12句職場厭世語錄，讓正覺得上班好累、人生好難的你，好好反思生活意義！

▲上班好難！來看看職場厭世語錄反思人生。（圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）



＃韓劇《我的出走日記》職場厭世語錄

「我偶爾心地也很善良，就發薪水那一天，那一天我人還不錯，如果有錢，心地就會善良啊！」

「你的青春怎麼都耗在回家路上啊？」

「人的一生不管是婚姻還是職場，都必須努力跟別人磨合。」

＃韓劇《什麼都不想做》職場厭世語錄

「我上班、下班，然後再上班、下班，沒有什麼改變的。」

「為了不想掉隊、不想被罵，拼了命地活下來，但回頭一看，發現最狠心罵我的人，是我自己。」

「要死不活的跑著到達的地方，有時是學校，有時是公司。」

＃初生之犢dooing首部作品《人生中的廢棒，我又廢又棒》職場厭世語錄

「我最大的不足，就是餘額不足。」

「我的錢包就像顆洋蔥，每當我打開它，我就會想哭。」

「如果別人說你做不到，那就證明給他們看，證明他們是對的」

＃日劇《我要準時下班》職場厭世語錄

「比起升遷，還是吃小籠包比較幸福。」

「不懂拒絕，處處討好別人，最後就會失去自己。」

「除了領薪水以外，我什麼都沒興趣。」