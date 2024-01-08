fb ig video ETtoday search mobile

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

>

實習記者施至真／綜合報導

上班族必看，準時下班、維持生活品質不是錯！在亞洲的職場文化中，對於準時上班、義務性加班的要求，讓不少上班族吃不消，不僅上班戰戰兢兢，下班後也經常過著沒有質感的生活，以下12句職場厭世語錄，讓正覺得上班好累、人生好難的你，好好反思生活意義！

▲上班好難！10句職場厭世語錄。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲上班好難！來看看職場厭世語錄反思人生。（圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）

＃韓劇《我的出走日記》職場厭世語錄

「我偶爾心地也很善良，就發薪水那一天，那一天我人還不錯，如果有錢，心地就會善良啊！」

「你的青春怎麼都耗在回家路上啊？」

「人的一生不管是婚姻還是職場，都必須努力跟別人磨合。」

▲上班好難！10句職場厭世語錄。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃韓劇《什麼都不想做》職場厭世語錄

「我上班、下班，然後再上班、下班，沒有什麼改變的。」

「為了不想掉隊、不想被罵，拼了命地活下來，但回頭一看，發現最狠心罵我的人，是我自己。」

「要死不活的跑著到達的地方，有時是學校，有時是公司。」

▲上班好難！10句職場厭世語錄。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃初生之犢dooing首部作品《人生中的廢棒，我又廢又棒》職場厭世語錄

「我最大的不足，就是餘額不足。」

「我的錢包就像顆洋蔥，每當我打開它，我就會想哭。」

「如果別人說你做不到，那就證明給他們看，證明他們是對的」

▲上班好難！10句職場厭世語錄。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃日劇《我要準時下班》職場厭世語錄

「比起升遷，還是吃小籠包比較幸福。」

「不懂拒絕，處處討好別人，最後就會失去自己。」

「除了領薪水以外，我什麼都沒興趣。」

▲上班好難！10句職場厭世語錄。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

►《死期將至》反思人生8金句：願望不是成為有錢人，只希望過平凡生活

►林志玲登封身材宛如少女　談夫妻相處之道「將心比心」更重要

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

上班, 上班族, 厭世, 金句, 我的出走日記, 我要準時下班, 心靈成長

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

星巴克1／8上班日推買一送一　網友表示1規則「讓人很滅火」

星巴克1／8上班日推買一送一　網友表示1規則「讓人很滅火」

2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適

2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適

羅志祥抬腳秀84,000元LV鞋　熊掌膠底可愛爆擊 楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威 長大後朋友越變越少　6個理由說明「不需傷心，反而是件好事」 超準！3秒內「挑一隻眼睛」心測　一眼就能看清楚你的內心 棒式瘦全身！教練6款變化動作教學燃脂縮臀　2周養成緊實川字肌 三宅一生BAOBAO包拼出新圖案、BV把毛衣扭成可頌包　擺放猶如藝術品 台東3間老宅餐廳推薦！走進時光隧道　早午餐到晚餐都包辦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面