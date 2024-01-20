現代人高壓忙碌！專家：當頭髮變細軟、當心「落髮」提早報到

▲現代人落髮年紀往前推移。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌、壓力緊繃，頭皮老化導致落髮提早報到，醫師提醒當頭髮開始變細軟，代表需要開始留意落髮問題，建議從根本調理頭皮健康與居家頭皮護理開始做起。

想要延緩頭皮老化，從根本調理頭皮健康，飲食方面可以多攝取鐵、鋅、蛋白質、維生素 C 和 D，而簡易的居家頭皮護理，則可以從挑選洗髮精下手，建議依據頭皮性質挑選合適洗髮精，維持油水平衡狀態，Omega-9 幫助修護皮脂膜，建立適合頭髮生長的環境；使用頭皮精華搭配按摩，促進養分吸收。

推薦單品

▲uka 淨屑止癢洗髮露，400ml，1,780元。

含98%天然來源成分，內含日本大葉釣樟萃取，幫助舒緩頭皮、調控保濕力；搭配胡椒薄荷油、北非雪松，平衡髮肌油水分泌；迷迭香葉油有效調理頭皮屑；揉合薄荷、迷迭香、雪松香氣，使用時沁透出清新舒爽氣息。

▲rahua 亞馬遜全能修護精華油，47ml，1,600元。

添加rahua果油以及印加果油修護受損，布里蒂果油保護頭髮避免UVA傷害；搭配蘆薈補充水分，梔子花香氣舒緩療癒，使用珍貴植萃精華煥活秀髮，並改善斷裂分岔，使秀髮健康有光澤。

▲呂Ryo 強韌蘊髮頭皮精華液(男女適用)，80ml，799元。

歷時60年人蔘細胞科學研究，活絡頭皮毛髮，搭配咖啡因萃取精華，有效強健髮根，比起噴灑式，更方便接觸與按摩頭皮。