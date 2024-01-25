宋慧喬「格雷系」機場穿搭拎折紙包美麗動人！　Mina也飛巴黎看高訂秀

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏巴黎高訂周盛大展開，按照慣例各大品牌都會邀請名人看秀增添亮點，韓星宋慧喬也已經出發巴黎，被捕捉到機場造型，以全身FENDI 時裝亮相，包裹著圍巾仍擋不住女神風采，打造完美的長途飛行穿搭。

▲宋慧喬不忘拎上新包款Origami 。（圖／品牌提供）

身為FENDI 形象大使，宋慧喬受邀前往巴黎參加品牌最新春夏24系列高級訂製服大秀，機場造型方面，她也搭上正夯的「All Grey」格雷系穿搭，以灰色大衣結合具有辨識度的FF LOGO圍巾，顯得保暖又舒適。宋慧喬也不忘拎上新包款Origami，廓形結合日本古老折紙技術，可變成立體的水桶包或是扁平的梯形購物包，造型多變百搭。

▲TWICE成員Mina以FF灰色高領長袖上衣搭配連帽羽絨外套。（圖／品牌提供）

同樣出發看秀的還有TWICE成員Mina，以FF灰色高領長袖上衣搭配連帽羽絨外套，手持深色By the Way包款，梯形設計也可容納多項飛行旅程所需物品，舉手投足皆展現可愛迷人的清新風尚，也讓人期待Mina在FENDI 春夏24系列高級訂製服大秀的更多精彩時尚穿搭。

《ET FASHION》也會陸續為大家呈現更多高訂秀亮點，CHANEL在23日發表2024 春夏高級訂製服系列，將這一季取名為The Button，靈感來源於鈕扣，而芭蕾舞舞蹈則象徵穿針引線般一一串起大秀亮點，以輕柔色彩和透視感材質打造浪漫情懷。品牌大使昆凌、韓團NewJeans成員Minji皆受邀看秀製造話題。





▲（依序）CHANEL品牌大使看秀，韓團NewJeans成員Minji、昆凌。（圖／品牌提供）

▲香奈兒2024春夏高級訂製服系列秀場呈現一顆巨大的鈕扣，品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）開秀。（圖／品牌提供）