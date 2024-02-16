補班日打氣！2／17星巴克全時段第二杯半價　星冰樂也享優惠

▲星巴克補班日推第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

連假一回來就遇見補班日，心情是否有點悶悶的？星巴克在開工後休息一天再推補班日「第二杯半價」優惠，只要大杯以上就能享小確幸，不需再點特大杯讓自己喝太飽啦，優惠品項與門市也大幅放寬，此外丹堤、怡客咖啡2／17也推出買一送一優惠，揪個咖為自己跟對方打打氣吧。

星巴克2／17補班日推出「補班日不孤單 第二杯半價」優惠，對今年唯一的補班日為大家打打氣，當天全日購買兩杯大杯以上，冰熱、口味皆一致的飲料第二杯半價優惠，星冰樂等特殊品項都有入列，僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料不提供優惠，每人至多限購4杯。

此外，除了機場管制區內門市之外，其他的門市包括景點、百貨均適用此項優惠活動，而車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務則無提供。

丹堤咖啡針對補班日推出優惠，外帶全系列飲品，只要出示特定條碼，大杯以上就買一送一，不限同品項，以價格低者折扣。怡客咖啡則針對今明兩天推出咖啡優惠，只要出示會員資格，就可享2／16拿鐵咖啡買一送一、2／17補班日則推出「全飲品」同品項買一送一，外送平台及動物園門市不適用。