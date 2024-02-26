fb ig video ETtoday search mobile

日本人氣食材選物店進駐大直蔦屋　零時差供應米飯飲食與餐桌美學

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

以「拓展日本飲食的可能性」為主旨的日本人氣食材選物店「AKOMEYA TOKYO」宣布來台，地點就選於TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店，將提供來自日本零時差最新的柴米油鹽醬醋茶，還有無可取代的餐桌美學。

以「米」為主題開設的人氣選物店

熱愛日式料理、生活風格的煮夫、煮婦們對「AKOMEYA TOKYO」一定不陌生。「AKOMEYA TOKYO」是一個以「米」為主題而誕生的品牌，因為有感當今為百歲時代，所以認為每個人一生中會經歷多達11萬次的用餐時光，而有了作為「日本飲食文化催化劑」的使命，他們聚焦在日本各地生產食材，以全新方式延續傳統，打造成為新的經典飲食文化，更期望連結所有生產者、消費者、產品以及土地，成為一個和諧永續的美食循環生態。

為了豐富每個人一生可能會有的11萬次用餐時光，商品即從一碗新鮮起鍋、得以讓人品嘗到滿滿幸福感的米飯展開，延伸至餐桌上的佐飯食材與其他食器、用品，團隊親自探訪日本各地，尋找出好食材、好食物、好食器，成為豐富人們餐桌樂趣的生活風格選品店。品牌LOGO有「福良雀」圖樣，代表了五穀豐收且繁榮的意思，正好與「分享福氣」的品牌哲學彼此呼應，期待藉由每天日常的美味佳餚，讓人們度過豐富而美好的生活。 

2013年首間店舖落腳於銀座（已歇業），並在2023年迎來成立十周年，目前全國已有13間直營店面，神樂坂la kagu店更設有品牌首間茶屋。而與日本蔦屋書店合作進駐的專櫃則有北海道、東京都、愛知縣、高知縣、福岡縣、熊本縣共八個地點，2024年台灣蔦屋首次引進「AKOMEYA TOKYO」，第一站選定於忠泰樂生活商場的TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店。

▲AKOMEYA TOKYO NEWoMan 新宿店的商品琳瑯滿目，還有現在時下最流行的「自製風味醬油」，在現成的醬油玻璃瓶中放進了各式風味香料，回家後能倒進醬油保存，就成了帶有各式風味的沾醬使用。

品嚐日本各地美味的時光永不打烊

「AKOMEYA TOKYO」主打米飯，首間銀座創始店就主打嚴選全國二十多個品種，猶如米的展示館，所有米種由品牌親自造訪全國農家精挑細選；而今，更備有日本米地圖，上面詳盡紀錄從北海道到九州各地的特殊栽培米和JAS有機米，涵蓋著超過25種不同分類，消費者可由「口感」做為選擇依據，如軟米、硬米，或是以食用的情境早飯、晚飯作為分類，能有效幫助消費者挑選出最適合自己口味和用途的米。

不僅僅如此，為了搭配優質米飯，也精挑細選來自全國優質調味料、食材、食器與料理道具。像是最受歡迎的萬用高湯包系列，並細分為鰹節、蔬菜、小魚乾等等風味，是熱門商品之一；另外還有「鯛魚炊飯包」和「章魚炊飯包」，還有深受媽媽主婦和自炊愛好者喜愛的「飯糰木型模具」、最適合下飯的「鰹節香鬆」等各式美味飯友聖品；器皿部分，以「福良雀」品牌圖騰獨家設計的九谷燒器皿也是值得入手的獨家商品，還有廚房必備的波佐見燒食器和有田燒土鍋，同樣從日本遠道而來，都將在台北與大家相見。

第一波引進台灣的主打商品為「AKOMEYA TOKYO」自有品牌的人氣暢銷系列，內容不僅有夢幻旗艦商品日本米、備受日本人喜愛的高湯料理包、和式調味料、各項器皿雜貨，以及能夠炊煮出美味米飯的有田燒鍋具也隆重登台。即日起至3月31日（日）期間於TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店的ART SPACE，設有專為台灣愛好者自我介紹的AKOMEYA TOKYO小型品牌特展與特賣展示。

經過台灣蔦屋團隊和忠泰團隊的實地考察，再加上長達半年的籌備，AKOMEYA TOKYO上質的食材和食器已來台，除了首波主打商品外，未來還將陸續推出新品上架，期待與大家分享日本零時差的餐桌美味和美學。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

麥當勞2024優惠券來了！大薯、6塊麥克鷄塊加1元多1件，4大優惠一次看

韓國探索之旅就從住宿開始！五間傳統韓屋推薦，傳統空間融合現代設施打造最獨特的旅遊體驗

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, AKOMEYA TOKYO, 蔦屋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG 營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心 《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢 「誠品生活480」3／23開幕　10家大型主題餐廳公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面