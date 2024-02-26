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2024「及肩中短髮」大紅！7款髮型圖鑑　螺旋鬆捲減齡顯瘦過渡期超推

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文／美人圈

許多短髮、中短髮最容易遇到卡脖期，亂翹又難整理，推薦燙個捲度、或是將層次拉高，讓中短髮更加好整理，同時達到修飾臉型、顯瘦的效果！這次帶來7款2024爆紅的及肩中短髮、鎖骨髮髮型推薦，燙起來就再也不用擔心短髮難整理啦！

2024及肩中短髮推薦

1：高層次外翹燙

這款外翹燙是一款高層次的髮型，保留些許厚度、順著臉型剪出層次線條，不僅顯瘦，更可以在視覺上起到修飾臉型問題的效果。髮尾部分可以稍微燙出C字弧度，整體髮型更多了率性的風格，同時也相當減齡。這款也是帶有輕盈感的髮型，推薦髮量多的人適用，可以讓髮型變得更加蓬鬆立體。

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲高層次外翹燙。（圖／IG@chahong_official）

2：下顎一刀切

一刀切的熱度絕對會延續，長度約落在下顎且幾乎沒有層次、保留頭髮厚度，可以很好的凸顯出臉型，具有很高的顯瘦修飾效果。一刀切自然的垂墜感相當俐落且高級，髮根也不刻意吹整出蓬鬆度，是時下最紅的「貼頭皮」髮型，也是一款不用整理就會相當好看的短髮、中短髮造型。

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲一刀切是時下最紅的「貼頭皮」髮型。（圖／IG@obvie_grace）

3：低層次Wendy Cut

Wendy Cut已經火了許久，在及肩的長度上剪出層次線條，對臉型包覆度極高，相當顯瘦！而且這款Wendy Cut不挑臉型，搭配空氣瀏海、八字瀏海都很好看，有種自然不造作的感覺之外，也非常有初戀那種清純氛圍！

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲低層次Wendy Cut搭配空氣瀏海、八字瀏海都很好看。（圖／IG@obvie_grace）

4：公主切區塊剪

當紅的公主切也是相當推薦！中短髮的話可以搭配區塊剪，也就是跟公主切一樣剪出這種厚重的區塊感，幾乎沒有層次與捲度，當然也可以剪出些層次感，不僅相當有個性，更重要的是對臉型包覆度相當高，臉會有瞬間小一號的效果。

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲公主切還在流行。（圖／IG@obvie_grace）

5：外翻捲鎖骨髮

這款外翻捲鎖骨髮以低層次的髮尾為基礎，在下擺燙出外翻的S捲度，整體顯得溫柔知性，是一款女人味滿滿的中短髮髮型！這款外翻捲鎖骨髮特別推薦搭配八字瀏海、空氣瀏海等瀏海造型，瀏海兩側的線條可以順著弧度往外翻，加強拉長臉型及顯瘦效果。

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲外翻捲鎖骨髮。（圖／IG@obvie_grace）

6：螺旋鬆捲

這款螺旋鬆捲以垂直的捲度為主，捲度較為鬆散、因此給人一種慵懶有型的氛圍，同時這種捲度可以讓髮量顯得蓬鬆豐盈，建議在髮尾剪出些層次，在視覺上來說還可以很好的縮短髮長，對於過渡期中短髮、中長髮來說相當推薦，表層的波紋不用刻意整理就很有造型感，一般人燙也相當好駕馭。

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲螺旋鬆捲。（圖／IG@obvie_grace）

7：Bebe Cut（圓弧燙）

Bebe Cut是一款有圓弧蛋形輪廓的短髮造型，重點在於髮尾透過層次打造出飽滿圓弧的線條，有種既中性又可愛的氛圍。這款短髮不僅修飾度極高，也很有日系那種清純少女的氛圍，搭配自然垂墜的碎髮線條更加修飾臉型，給人一種柔和可愛，而且相當顯嫩的印象。

▲及肩中短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲圓弧燙。（圖／IG@ch.jinnlee）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 髮型, 及肩中短髮, 短髮, 捲髮, 鎖骨髮, 燙髮

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