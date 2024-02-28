文／女子學

說到南投市有名的特色美食，你會想到什麼呢？那絕對非「南投意麵」莫屬。南投市中心可說是南投意麵的一級戰區，雖然每間店的品項大同小異，但料理手法還是有所別，因此各有各的擁護者。本篇將推薦3家南投意麵店，若是來到南投市遊玩，不妨來嘗嘗南投意麵的獨特美味。

1. 圓環意麵



無明顯招牌的圓環意麵，介於南投市中心圓環與三角（仁壽）公園之間，這也是它被稱為圓環意麵的緣由，看著絡繹不絕的顧客，也不用怕找不到它。

▲來南投市必吃意麵。（圖／女子學提供，下同）

圓環意麵雖處於騎樓下，但半開放式空間有著街邊小吃的風貌，而店內的點餐方式分為兩種，想要外帶的人排隊點餐，而內用則是先找空位坐，隨後便會有負責外場的人員來點餐，只是有時人比較多，要稍微等一會兒。

必點的招牌意麵有乾、湯兩種，皆會淋上滿滿的鹹香肉燥，再散上青蔥，裏附醬汁的麵條，口感Q彈滑順，味道偏清爽。此外，店內還有肉燥飯、油麵、米粉、粿條，以及各類滷味小菜、湯品，若是想喝沒有勾芡的羹湯，那就不能錯過店家自製肉條的「肉湯」。

【圓環意麵】

地址：南投縣南投市彰南路二段66號

營業時間：06：30－13：30

2. 友德意麵



超過50年的在地老店友德意麵，位於南投市公有零售市場入口處，是許多觀光客會來訪的名店，每到用餐時間，人們便蜂湧而至，建議可以在非用餐時段前來。

意麵有著滿滿肉燥和青蔥是友德意麵的特色，將麵條從下而上攪拌時，便會聞到誘人香味，而富有嚼勁的麵條搭配調味適中的醬汁，讓人吃得很滿足。意麵之外，店內還有飯、麵、羹類、湯類和小菜。在這當中，像是空心菜肉湯、肉羹湯、白菜魯都是必點的品項。

吃完正餐，若想喝點飲料，也有桂花酸梅湯及古早冬瓜茶可選擇。而除了內用、外帶之外，店家還有伴手禮專區，販售生麵條、精製肉燥、特製辣椒醬、自製香豬油等產品，讓人就算待在家裡，也能吃到懷念的味道。

【友德意麵】

地址：南投縣南投市中山街179號

營業時間：06：00－18：50；周一、二休

3. 阿財意麵

在民族路上的阿財意麵，與其他意麵店不同的是從晚上五點開始賣到凌晨十二點，是不少人的宵夜之選。

阿財意麵的意麵沒有大量的肉燥和青蔥，而是在調味料下功夫，麵條口感也較軟爛，但也不失嚼勁。和其他店家一樣，阿財意麵也有飯、麵、湯類和小菜可選擇，而其中的祖傳肉丸一定要點來吃，異於貢丸、肉羹的口感，錯過就太可惜了；還有手工餛飩湯也很推，有不少人都會買生餛飩回家自己煮呢！

【阿財意麵】

地址：南投縣南投市民族路368號

營業時間：17：00－00：00

編輯悄悄說：若是第一次吃南投意麵，建議先點乾意麵，吃過原味後，再淋上辣中帶甜的辣椒醬，又是另一番滋味哦！

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