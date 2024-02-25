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做錯老更快！皮膚科醫師揭3個「抗老誤區」：不能等到皺紋出現

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▲▼ 皮膚科醫師揭秘3個抗老誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒抗老保養要做對才有效。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@ahc.official、@laneige_kr、@innisfreeofficial

許多女生都怕老，希望能一直維持肌膚的好狀態，也讓抗老保養品一直都大受歡迎，但是抗老保養要做對才有效！皮膚科醫師劉靜就指出她常碰到的3個抗老誤區，幫你一一解答，她更進一步分享在精簡護膚的前提下，也能有效達到抗老效果的保養秘訣。

▲▼ 皮膚科醫師揭秘3個抗老誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃皺紋出現前不用抗老？

劉醫師提醒，預防才是關鍵，不能等到出現才抗老！而抗老的第一步就是做好防曬，保護皮膚免於受到日曬的侵襲傷害，而且這是從孩童時期就可以養成的良好抗老習慣。

＃皺紋是老化的唯一特徵？

當然不是！劉醫師表示，事實上不僅僅是皺紋，色斑和暗沉也都是老化的表現，尤其皮膚本身較暗的人通常在老化過程中，膚色不均會更早出現，而不是皺紋。

▲▼ 皮膚科醫師揭秘3個抗老誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃看到效果就可以不用再抗老了？

錯！有效的抗老流程，既要保護皮膚免於受到傷害，又要結合有效的活性成分，像是維生素A和AHA（果酸），功效都是需要長期使用才能看到，是沒有期限的，因為我們都會隨著時間愈來越老。

除了針對常見的錯誤抗老迷思進行解答，劉醫師先前也曾分享過，以精簡護膚的概念達到抗老效果的保養秘訣。在精簡護膚的前提下，你可以只挑選最有科學支持的抗老成分，用最少的成分來抗老，她就針對早晚保養分別推薦。

▲▼ 皮膚科醫師揭秘3個抗老誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃晨間護膚

使用一款抗氧化精華，劉醫師分享自己最喜歡含有維生素C成份的，因為維生素C是最有科學研究的抗氧化成分之一，能幫助抗老之外，還能提亮膚色和促進膠原蛋白的合成和穩定。

除了維生素C，也可以考慮白藜蘆醇、綠茶、藍銅胜肽或菸鹼醯胺，選擇一個產品就可以了。也別忘了在精華之後一定要塗防曬霜。

＃晚間護膚

建議選一款含有銅或矩陣肽的胜肽類精華，再用一款維生素A及其衍生物的產品，維生素A和胜肽都是研究最多的抗衰老成分。同時，如果肌膚耐受度夠的人，可以每周1～3次把維生素A產品換成含有乙醇酸的去角質產品。

關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 衰老, 抗老, 迷思, 誤區, 精簡保養, 有效抗老, 皮膚科醫師, 醫生

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