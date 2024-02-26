fb ig video ETtoday search mobile

設計師被砸派、觀眾失控朝模特兒丟垃圾！　AVAVAV秀場負評滿天飛

>

記者鮑璿安／外電報導

義大利新銳時裝品牌AVAVAV 過去憑著模特兒摔倒、趕場狂奔等搞怪走秀方式迅速打開知名度，最新發表的2024秋冬時裝大秀更變本加厲，祭出了砸派、朝模特兒丟垃圾的橋段，場面相當失控，自然引來兩極評價。

▲▼AVAVAV 。（圖／CFP）

▲▼AVAVAV 。（圖／CFP）

▲▼AVAVAV 。（圖／CFP）

▲AVAVAV最新大秀驚現砸派、垃圾滿天飛的場景。（圖／CFP）

創意總監 Beate Karlsson 將網路上的負面評論作為2024 年秋冬時裝秀的靈感發想，甚至在入場時先發給賓客塑膠手套和一桶垃圾，讓他們身臨其境參與這場大秀，當模特兒經過時，就可以毫無顧慮朝著他們扔垃圾。因此模特兒不光要走秀，還要承受被香蕉皮、水瓶、垃圾無情砸中，甚至因為踩中垃圾而摔到，仍要爬起來走完全場，混亂場面立刻引發討論。

不少網友則表示，完全無法接受刻意讓模特兒跌倒的呈現方式，光顧著看垃圾丟來丟去反而忽略了服裝本身。即便面臨排山倒海的負面評價，創意總監 Beate Karlsson卻在受訪時表示，這個系列是她迄今為止最喜歡的系列，希望透過現實生活中的侵略性來表達這種網路仇恨，而秀上則出現了神似動物爪子的分趾鞋、看起來像幽靈的套頭連帽衫，都是話題性單品。最後，Beate Karlsson親自謝幕時也接受了看似突如其來的「砸派」洗禮，在滿是垃圾的秀場中寫下句點。

關鍵字：

時尚, 秀場, 義大利, AVAVAV, 模特兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG 營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心 《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢 「誠品生活480」3／23開幕　10家大型主題餐廳公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面