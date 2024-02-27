春香報到！Jo Malone英倫古董市集系列、THREE櫻花精油淡香水必收

記者曾怡嘉／台北報導

雖然還沒正式進入春天，但不少春季香水已搶先報到，像是Jo Malone的英倫古董市集系列、THREE的櫻花精油淡香水，盤點早春話題新香，讓你一次看！

#Jo Malone

▲（由左至右）Jo Malone 復古藥瓶 百里香香水、古董市集 薑汁啤酒香水、懷舊皂盤 麝香香水、珍藏圖鑑 西番蓮香水、懷舊皂盤 麝香居家香氛公益蠟燭。

Jo Malone每年3月推出的英倫系列總是備受期待，今年全新英倫古董市集系列絕對讓人眼睛為之一亮，4款全新限量香氛，就像是埋藏在歷史中的稀世珍寶，被裝在各種形形色色的瓶身中，無論是懷舊色澤的瓶身搭配華麗裝飾的瓶蓋，讓人想要一探究竟。

▲Jo Malone 古董市集 薑汁啤酒香水，30ml，2,950元。

全新英倫古董市集系列以4款限量香水和1款香氛蠟燭，體現古董市集中邂逅意想不到珍寶的感動。其中化身為翠綠色古老藥瓶的百里香香水，充滿著迷人清新草本柑橘香調；初聞西番蓮香水，彷彿正在翻閱珍藏的古老英國植物圖鑑，遨遊在稀有又精美的花海中。

▲Jo Malone 懷舊皂盤 麝香居家香氛工藝蠟燭，200g，2,950元。

復古器皿讓人懷念的是當時的美好和熟悉的感覺，這種純淨的舒適感正是麝香香水要帶給人們的氛圍，點上麝香香氛工藝蠟燭，完美捕捉貼近肌膚的純淨乾淨香氣，為空間增添柔軟舒適畫面。

#THREE

▲THREE 精油淡香水，9ml，1,750元。

THREE以『SAKURA MIDTOWN 城中之櫻』為題，推出精油淡香水，以櫻花的情景所發想的木質花香調，前調使用粉紅胡椒中和薰衣草及苦杏仁的甜味，佛手柑、玫瑰天竺葵及玫瑰，宛如散落的花瓣輕柔飛舞於空中，後調雪松的沉穩香氣，輕裹著花瓣的唯美心緒，交織出喧囂與寂靜交會瞬間的灰色世界。

#WA:IT

▲ WA:IT 春。沐香水，100ml，5,780元。

全新「春。沐香水」原名HARU，也就是日文「春」的意思。在日本，春季象徵希望與新生。以柔美的茉莉花作為希望的開頭，揉合苦橙與佛手柑爽快的氣息，彷彿來到花蕾初綻的花園。充滿花朵甜香的空氣中，黑胡椒與肉桂溫暖又耀眼的香氣，如同春日乍現的暖陽，與雪松和廣藿香的木質香氣揉和。