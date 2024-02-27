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水果吃多真的好？營養師：水果盡量白天吃、能吃千萬別用果汁取代

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▲▼水果吃多真的好？營養師：水果盡量白天吃 。（圖／Unsplash）

▲果汁糖分高，容易造成血糖劇烈波動。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

水果營養價值高，每天攝取有其必要性，衛福部建議的國人每日飲食指南中，水果為其中的一類，但你知道吃水果也有注意事項嗎？聽聽營養師宋明樺怎麼說。

#水果盡量在白天吃

營養師宋明樺分享，白天吃如金、下午吃如銀、晚上吃如銅，如果可以，在太陽下山前吃完今天水果量最好。

#能吃就不要用喝的

水果基本上糖分偏高，營養師舉例，一杯300c.c.柳橙汁（約5-6顆）大概1分鐘內能喝完，但是換做用吃的不但可以攝取到較多的纖維，吃的時間也可以拉長，避免血糖劇烈波動。若是真的要打汁，可搭配大量蔬菜調整整杯的糖分比例。

▲▼水果吃多真的好？營養師：水果盡量白天吃 。（圖／Unsplash）

#切好的水果營養依然保留

許多人認為水果切開後，營養大部分都因氧化而流失，其實應該是說大部分的營養都還在，只會有少量流失，所以前一晚可以將水果切好帶到公司，當作隔天的下午茶，取代高熱量點心。

#慎選空腹吃的水果種類

水果能不能空腹吃，各有各的說法，營養師宋明樺分享，水果中富含小分子糖類，若空腹吃很容易吸收後影響血糖，若空腹吃盡量選擇升糖指數較低的種類，如：小番茄、芭樂、蘋果、奇異果、草莓等。

▲▼水果吃多真的好？營養師：水果盡量白天吃 。（圖／Unsplash）

#蔬菜份量多於水果

我們常聽到蔬果579的口號，這個口號代表12 歲以下的兒童，每天應攝取五份蔬果（3份蔬菜+2份水果）、12 歲以上的女性，每天應攝食七份蔬果（4份蔬菜+3份水果）、而青少年與所有男性應攝食九份蔬果（5份蔬菜+4份水果），簡單來說就是蔬菜的份量要比水果多1份。

#不可用水果取代蔬菜

營養師宋明樺表示，許多人認為蔬菜跟水果本一家，覺得蔬菜不好吃，台灣水果又特別可口，所以乾脆用水果取代蔬菜，雖然兩者都含有豐富膳食纖維與微量營養素，但是兩者營養還是不近相同，且水果糖分比蔬菜多太多了。

▲▼水果吃多真的好？營養師：水果盡量白天吃 。（圖／Unsplash）

#當季當令水果最好

所有蔬果都建議購買當季當令最好，除了營養外，價格一般也較便宜，購買習慣也建議種類、顏色、口感都要多元，許多人習慣吃口感偏軟的水果，其實硬脆口感更能訓練口腔肌肉，對於兒童語言發展、長者大腦靈活都有幫助。

#口感較酸可入菜

對於一些口感較酸的水果，如：草莓、綠奇異果、鳳梨、橘子等可以加入玉米榖片、優格、沙拉、PIZZA中搭配食用，變化更多。

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關鍵字：

水果, 營養師, 注意事項

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