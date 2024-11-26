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英雄回台路易莎祭「全日第二杯半價」　星巴克11／26仍買一送一喝起來

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▲路易莎第二杯半價。（圖／業者提供）

▲路易莎第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

世界12強賽事台灣奪冠，昨（11／25）晚中華隊光榮抵台，在機場受到熱烈歡迎，今（11／26）連鎖咖啡路易莎也因應賽事推出「全日第二杯半價」優惠，與民眾一同喝采，另別忘記星巴克今也有「大杯以上買一送一」優惠，嗜茶的民眾還有85度C限定茶飲買一送一可選。

路易莎咖啡特別推出限時優惠，自11/26日起連續三天，全台門市推出「第二杯飲品半價」的優惠，全天候不間斷。同時Louisa Bakery麵包坊也同步推出限時優惠，消費者購買三件麵包即可享買三送一，贈品為價格最低者。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

星巴克昨起至11／26連續兩天，推出「感謝英雄，有你真棒 ! 好友分享日」活動，優惠期間從早上11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不但購買大杯以上就有優惠，其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲85度C推出學習伯牙&蕎麥覺醒新飲品。（圖／品牌提供）

▲中華隊拿下冠軍，85度C推出連6天特定商品買一送一優惠。（圖／業者提供）

中華隊冠軍賽以4：0擊敗日本隊，全台民眾見證歷史性的一刻，85度C表示和全台球迷一起狂歡慶賀，即日起至11／30，會員可至85 Cafe APP免費領取「學習伯牙鮮奶茶中杯買一送一券」，免費請喝第二杯！兌換期限從即日起至12／20，限量1萬張。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎, 第二杯半價, 12強

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