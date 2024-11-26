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錯過買不到！陳傑憲、潘傑楷「Team Taiwan」黑帽T預購剩今天

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▲▼「Team Taiwan」黑帽T預購剩今天 。（圖／翻攝自官網）

▲黑色帽T一曝光詢問度破表，預購剩今天。（圖／翻攝自TAIWOLF官網）

記者曾怡嘉／台北報導

想和台灣冠軍棒球隊穿一樣還有機會，台灣隊長陳傑憲、潘傑楷的黑色帽T詢問度破表，預購至今天，日本官方授權的中華台北冠軍T則是預購至11月30日，粉絲們別再猶豫，錯過時間就買不到！

#Team Taiwan黑色長袖帽T

▲▼棒球球衣開賣。（圖／翻攝自官網）

▲潘傑楷身著黑色帽T詢問度破表。（圖／翻攝自TAIWOLF官網）

此款Team Taiwan黑色帽T是台灣機能運動服飾Taiwolf網站發售，因台灣奪冠爆紅，目前開啟第二波預購，預購至11月26日，粉絲們要買要快，長袖帽T一件售價2,180元。

#WBSC中華隊冠軍短T

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，左起潘傑楷、高志綱、郭俊麟、林岳平、林安可、陳傑憲、邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲（圖／記者李毓康攝）

▲▼棒球球衣開賣。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／翻攝自fanatics.jp官網）

昨日台灣隊奪冠全體套上的短T是日本Fanatic獨賣款，衣服上面有著台灣隊徽並且印著著「 WBSC Premier 12」、「CHAMPIONS 2024」字樣，相當有紀念價值，官網目前開放預售至11月30日，預計12月30日開始發貨，短T一件售價4,400日圓（約台幣930元），不過僅限寄送日本當地，也有不少日本代購賣家幫忙發貨至台灣，行情約落在1,400元左右）

#中華隊冠軍紀念短T

▲▼棒球球衣開賣。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／翻攝自stancave官網）

除了日本官方發售短T之外，台灣隊官方授權商STANCAVE也推出，為了呼應全台民眾「就一起」口號，一共推出2款，各5色，即日起開始預購，一件售價917元。

關鍵字：

冠軍, 台灣隊, T恤, 預購, 紀念品

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