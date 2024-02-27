IKEA網美系居家健身系列登台　小空間也能打造網美健身房

▲IKEA居家健身系列DAJLIEN。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA今（2／27）在台發表旗下首個居家健身系列DAJLIEN，主打清新柔和的色彩之外，也結合自家強項打造兼具美觀與實用性的「健身收納家具」，該系列發表之後就已在國外熱議一波，本次台灣IKEA也引進全系列19款開賣，但網美系列不同於以往IKEA給人的平價印象，瑜伽墊就要價2,399元，視覺感果然是要價不菲。

▲DAJLIEN運動墊110x210 公分，售價2,399元。

IKEA首次推出居家訓練系列DAJLIEN，其單字為「每天」之意，主要設計概念來自於讓人們在任何地方、任何時間都能自在運動，而以往許多訓練器材總是佔據居家空間，IKEA也結合本身強項將之變成多用途設計，共推出19件商品，從運動墊、重量訓練裝備、兼具收納與訓練的家具到外出運動配件應有盡有，更重要的是視覺上真的順眼極了。

▲DAJLIEN收納長凳100x30x37 公分，售價2,999元。

考量到許多人家中沒有額外空間可打造健身房，其系列強調收納便利性以及多功能運用，讓同個空間能有其他用途。收納長凳配上可拆卸的防滑墊，可作為訓練椅使用，打開上蓋還能收納健身用品，也可直接當作茶几使用；踏板放在辦公桌下，能作為緩和腿部壓力的腳踏板，運動時可作為有氧階梯踏板。

▲DAJLIEN推車42x39x65 公分，售價1,999元。

另外推車也可收納運動墊、筋膜滾筒或是啞鈴等各式健身小物，並能輕易推進餐桌、書桌下方「隱身」。衣帽架上圓環頂端設有防滑裝置，一次掛上四件衣物都不怕滑落，當然包括你的運動衣物及毛巾，能隨手晾曬又不會造成空間凌亂。

▲DAJLIEN衣帽架，售價1,499元。

圓弧邊角的運動墊提供兩種尺寸，小型運動墊適合短時間即興訓練，大型運動墊可讓兩人同時使用，可愛甜甜圈形狀的環形啞鈴、貝殼造型膝蓋緩衝墊、可調整長短的瑜珈伸展帶與按摩滾球，跳脫傳統的健身器材色調，使用柔和的色彩包括鼠尾草綠、黃色、淺綠色和粉紅色，來呼應運動後感到的輕鬆氣氛，也能達到「拍照友好」的標準。

▲IKEA DAJLIEN健身系列，上圖DAJLIEN啞鈴3公斤，售價899元；下圖DAJLIEN運動組件 4件組，售價1,299元。（圖／翻攝IKEA全球官網）

而另一個來自北歐的居家品牌HAY，也即將在今年傳來新消息，該品牌在台灣的首間獨立旗艦店HEY TAIPEI，也即將在台北仁愛路登場，預計3月中對外開幕，屆時也會帶來更多北歐風格的設計家居選擇，該品牌以融合極簡設計、卻帶有明亮元素的風格受到許多人歡迎，據悉也將在今年開拓更多元的產品線。