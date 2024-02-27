春季最美唇膏集合！香奈兒竟為「夜晚」打造專屬唇色

▲香奈兒最新唇膏色號以時間命名，別具巧思。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

今年春季就用柔霧唇色來做出亮點，香奈兒推出全新超炫耀的絲絨唇膏，以夜晚時間為色號，打造出女人的不同樣貌；Sisley的植物絲絨持久唇膏則是以世界各地城市為靈感，豐富色選給人深刻印象，Maybelline則是以粉桃色為主色，推出6款迷人色選，充滿著戀愛氛圍。

▲限定主打色#7：00清新嫩粉。

夜晚正是充滿魔幻吸引力的迷人時刻，城市點亮盞盞燈火，揭開專屬於夜晚的奔放樣貌。香奈兒為「不眠之夜」打造專屬唇色，替香奈兒超炫耀的絲絨唇膏換上經典黑色鑲邊搭配白色限量包裝，詮釋有別於白天的嶄新魅力。

▲CHANEL 超炫耀的絲絨唇膏 不眠之夜限定版，1,650元。

此次以夜晚時間為發想，一共推出8款（8色）唇膏，從午夜 00:00 起至清晨 7:00，全新色號詮釋不同時刻及女性多變面向，全新霧光唇膏，一抹如第二層肌膚般極致舒適，蘊含荷荷芭油與乳油木果油，質地輕柔滋潤。其極細高濃度顯色配方賦予雙唇純粹且均勻色彩，結合獨創輕盈貼膚霧感配方與珍珠粉末，為霧面妝效增添精緻光澤。

▲Sisley 植物絲絨持久唇膏，1,750元。

Sisley植物絲絨持久唇膏系列，以世界各地城市為靈感，從曼哈頓的摩天大樓到巴黎的浪漫塞納河畔、米蘭的時尚之都，再到東京的繁華街道，將世界各地的風情融入其中。Sisley植物絲絨持久唇膏色彩飽和度高，運用植物精萃基底，輕鬆隱藏唇紋，讓雙唇整天都散發出水潤美麗的光澤。

▲Maybelline 煙燻柔霧奶霜唇膏，410元。

Maybelline則推出柔霧唇膏系列的「XOXO 蜜桃唇愛情人」6 款色選，以迷人的粉桃色系調色，展現 2024 年的時尚風潮。 膏體運用獨家柔霧塑型粉體顯色科技打造極輕霧、超柔滑的卓越質地，顯色不染唇的超強妝效，同時內含柔滑保濕成分，荷荷巴油精萃及維他命E，上色同時保養雙唇。