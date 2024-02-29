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米蘭時裝周／安海瑟薇紅裙「搶先劇透」狀態辣翻！VERSACE優雅搖滾

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記者鮑璿安／台北報導

2024秋冬米蘭時裝周告一段落，VERSACE 2024秋冬時裝展開華麗蛻變，本季呈現出女性優雅、龐克搖滾交織的著裝態度，秀場頭排更是眾星雲集，好萊塢女演員安海瑟薇（Anne Hathaway）、韓團Stray Kids成員黃鉉辰、Aespa成員Ningning寧藝卓都親臨現場看秀，創造滿滿話題度。

▲▼ versace 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇、Stray Kids成員黃鉉辰、Aespa成員Ningning寧藝卓看秀 。（圖／CFP）

安海瑟薇搶先穿著本次秋冬系列的紅色連身裙現身，搶先劇透一波當然成為全場焦點，服飾用以建築般的俐落雕塑感混合鮮明色系，創造巨星風貌。而安海瑟薇身旁分别是韓星黃鉉辰、剛官宣的品牌大使寧藝卓，形成精彩的看秀陣容。

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲本系列服飾沿襲當代正裝裁剪的經典元素，又以獨特的鏤空、垂褶和綴飾煥發出新的生機 。（圖／品牌提供）

「這一系列呈現出叛逆姿態，也流露出柔情魅力。 她是一位性情溫潤卻懷有狂野靈魂的女性。本系列服飾沿襲當代正裝裁剪的經典元素，又以獨特的鏤空、垂褶和綴飾煥發出新的生機。 本系列聚焦簡潔的線條、創新的面料，以及精心雕琢的狂野美學。 這，就是我們。 這就是 Versace！」創意總監Donatella Versace 如此介紹道。

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲力量感的剪裁體現在沙漏型收腰 。（圖／品牌提供）

Versace本季為浪漫和搖滾交織的呈現，為致敬已故美國樂壇巨星「王子」（Prince），不斷運用版型和色彩給人強烈視覺，力量感的剪裁體現在沙漏型收腰外套、修身褲上，女士以寬肩上衣搭配踩腳褲，而男士則選擇了闊腿褲搭配修身襯衫，碰撞出不拘一格的戲劇張力。同時，華麗本色也正在蓬勃滋長，金色 Medusa 鈕釦、寶石刺繡、帶有律動感超細微亮片和堆疊腰帶釦則成為設計中點睛之筆。狂野動物紋巴洛克 Wild Barocco 圖案以印花、針織、緹花和刺繡等多種方式呈現，打造出Versace式的正統狂野美學。

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲多套適用於晚宴的Atelier Versace 禮服 。（圖／品牌提供）

多套適用於晚宴的Atelier Versace 禮服，以閃耀的水晶、水晶鏈和金屬線編織而成的刺繡，呈現出攀爬在人體肌膚的禮服模樣，為品牌工藝的展現。

關鍵字：

安海瑟薇, Versace, 狂野美學, 禮服, 工藝

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