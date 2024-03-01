峇里島「全球最美海濱酒店」4家餐廳爽吃攻略　自助日料超驚豔

文、圖／Ean

首次入住曾被CNN評選為「全球最美海濱酒店」之一的「穆麗雅度假村」（Mulia Resort），座落印尼峇里島努沙杜瓦（Nusa Dua）的優美海岸線上，佔地30公頃以3種形式住宿設施提供超過700間房，規模之大讓我開了眼界，不只休閒設施多、光是風格不同的餐廳與酒吧就有9間，這回連泊兩晚，從國際百匯早餐、法式下午茶一路吃到日本料理及中式晚餐，口味多元也到位，此外不管人員服務或空間設計亦都在水準之上，這家飯店餐飲讓我留下深刻印象！

若想來趟耍廢的悠閒海島度假，睡飽吃、吃飽游，華航每天直飛峇里島，早去晚回的舒服航班時間段特別適合闔家同遊！

▲園區有多座風格不同的泳池，很有度假氣氛。

▲度假村就在沙灘旁，是一大賣點。

▲這回品嚐多家餐廳的料理都蠻讓我驚艷。

▲烘焙坊的鹹點麵包也都具水準。

▲日本料理餐廳的甜點區，賞心悅目。

The Café自助餐廳 – 萬國博覽會般的國際料理

我連續兩天都在這享用早餐，在這吃早餐是需要策略的，因為佔地廣闊的餐廳裡散落許多料理島，種類選項實在太多，因應來客屬性、料理也涵蓋東西方，不過私心竊喜在比重上仍側重東方口味多些，中式、日式、泰式及印度菜各有料理檯，若初次前來建議跟我一樣先逛個一圈，避免吃到八分飽才驚覺還有更愛的食物藏在另一頭，因為就連飲料都有好多種，各類現打新鮮果汁之外還讓我驚喜的是，竟有個提供在地咖啡豆的手沖咖啡吧台，將喜愛的咖啡風味告訴手沖人員就會推薦你適合的豆子。

▲早餐提供客製化現做蛋料理。

▲能一口氣嚐到多國風味料理。

▲中式粥品也相當合口味，是我旅行時早餐的愛。

▲太有誠意的手沖咖啡區，提供印尼及峇里島咖啡豆。

▲早餐能喝到一杯好的現沖咖啡是多美好的事。

就算是早餐，也要多留一個甜點胃，除了各種甜點，這裡還是少見在早餐時段就提供冰淇淋，多種口味任選，獲得孩子般的開心就從早開始。

▲早餐時段竟然就提供冰淇淋，太驚喜。

▲有提供現打果汁的飯店早餐，大加分！

CANNELÉ – 來去優雅法式甜點店吃午餐

CANNELÉ是一間讓人賞心悅目的甜點店，從空間線條到甜點造型都是那樣優雅。但這絕對不只是一間法式甜點店那麼簡單而已，當然可麗露、馬卡龍還有各種融合印尼食材的法國糕點，保證會誘發你的選擇困難症，除此之外多款麵包與鹹點也都相當美味，像是使用瑪茲瑞拉起司、櫻桃番茄及羅勒的蜜糖吐司，以及名為「Panzerotti Margherita」裡頭有番茄、羅勒餡料的義大利炸起司麵包，都是可當作午餐享用的必點鹹食，此外我喜愛的可頌也在水準之上。

▲相當優雅的店內空間。

▲我愛的可頌也有不錯表現。

▲帶有義大利風味的蜜糖吐司，推薦。

▲甜點店名字CANNELÉ，指的就是來自波爾多的法國甜點可麗露。

▲這裡甜點都製作得非常精緻，選擇太多很難下手。

▲也可選擇到一旁的戶外區享用下午茶。

吃甜點當然要配咖啡，這裡提供的咖啡也沒馬虎，我點了來自爪哇的阿拉比卡品種以及峇里島當地種植的咖啡，旅行世界能喝到在地風味的咖啡總能讓我感到歡喜！最後我選擇用義大利冰淇淋來當這餐的結尾，冰淇淋自製不稀奇，但冰淇淋甜筒的餅皮都是現場製作，這我還是頭次遇到，沒想到甜筒也能這樣好吃，長經驗了。若有機會來穆麗雅，這家法式甜點店推薦一定要來試試。

▲在這可以喝到多款印尼甚至是峇里島上種植的咖啡豆。

▲第一次看到現場製作冰淇淋甜筒的餅皮，好用心。

▲認真思考要挑選哪種口味的冰淇淋。

▲以冰淇淋做結尾，幸福了。

EDOGIN日本餐廳 – 享用現點現做的海陸鐵板料理

老實說當我抵達餐廳得知所預約的這間日本料理是以自助餐形式提供，有一些失望，因可預期的餐點應該不會太精緻，但後來發現原來提供的不只是自助餐。餐檯上從各式生魚片、什錦壽司、關東煮到日式漢堡排一應俱全外，專人現做料理除了拉麵外竟然還有鐵板燒區，大蝦、魚等各類海鮮還有牛排及蔬菜，自己夾料再交給師傅在鐵板上烹調，此外還能點到美味的現做天婦羅拼盤也是誠意十足，這才發現協助端上桌的服務人員還是穿著和服，相當到位。

▲餐廳佈置頗到位，顯見設計的用心。

▲現場烹調的鐵板燒區是餐廳一大亮點。

▲若喜歡吃日本拉麵也可點上一碗。

▲現炸的天婦羅就是美味。

▲精緻的自助餐，超乎我的期待。

不只有熱鐵板，餐後還能到冷鐵板區來份炒冰，多種口味冰淇淋任選還能自己加料，一份冰品如此充滿儀式感，期待值就在鍋鏟揮舞之際不斷堆疊升高。

▲餐後一定要來一份炒冰做個開心結尾。

▲多種握壽司是基本款。

TABLE8 – 華麗滿點的宮廷風中餐廳

我很驚訝在峇里島會有這樣一間中國料理，先說講究的空間設計與擺飾，頗有西方人眼中充滿東方異國感的中國風，如宮廷般的盛世華美很能滿足想像！餐點部分，跟EDOGIN日本餐廳一樣都是採自助式加現場料理，餐檯上有烤鴨、脆皮豬以及很受歡迎的廣式點心像是水晶蝦餃、燒賣等，甜點區玻璃櫥窗裡擺放的楊枝甘露、龜苓膏等中式甜食，讓我佩服餐廳團隊在中國料理準備上的完整性。

▲餐廳入口，時尚、設計、中國風。

▲大器華美的餐廳佈置。

▲帶有鍋氣的料理讓我驚喜。

▲提供多種港式燒臘，沒在馬虎。

▲楊枝甘露、桂花凍、龜苓膏，具代表性的中式甜點都有了。

現做料理以大火快炒提供，客人可自己夾取海鮮、肉品及多樣蔬菜，交給廚師的同時會詢問要哪種佐料，只見檯上擺放了XO醬、蠔油等數種醬料可選，接著就等服務人員將帶有鍋氣的料理送上桌。還沒完，我在餐廳的推薦下點了一款名為「功夫茶」的飲品，平常有泡茶習慣的我自是訝異，難道他們也有提供整組茶具？同時融合了烏龍茶、綠茶、紅茶及花茶的這款茶，原來功夫是表現在注水上，只見拿著長長細嘴茶壺的小哥展現花拳繡腿，注水同時像也打了套功夫，突如其來讓我傻眼的有些措手不及，倒是隔壁桌幾位老外是看得鼓掌叫好，也是特別體驗。

▲現點現做的大火快炒區。

▲好身手的功夫茶，總能迎來熱烈掌聲。

▲座位區的椅子與抱枕也都非常點題。

若多住幾天，也可去幾處風格不同的酒吧坐坐，此外可望向海灘的池畔「Soleil海濱餐廳」以提供地中海料理而聞名，也是本次的未竟之憾，就留待下次一解味蕾上之懸念了。

▲夜裡的大廳酒吧區一景，也好有味道。

搭乘華航早去晚回每日直飛峇里島

距離上次造訪峇里島已是22年前，久到我都忘記要搭5個半小時的飛機才會到，好在這回搭乘的華航航班時間蠻理想，09：15 am起飛、2：45 pm降落，因比較早起床，起飛後剛好補個眠，醒來後吃個午餐就準備降落了！印象中有一陣子沒搭華航了，除了餐點一樣合我的亞洲胃口味，也發現華航有些不一樣了！他們跟五桐號聯名，推出一款「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」，空姐語氣得意的跟我說這是別處喝不到，腦波弱的我馬上來一杯，蠻好喝；餐後，頗意外還有冰淇淋，是五桐號的綠茶凍烏龍冰淇淋。此外，翻閱機上雜誌時，華航周邊商品也讓我眼睛一亮，兩款飛行夾克蠻有型好看、價格也合理。

▲這回搭乘華航直飛峇里島，雖非新機型但也蠻舒適。

▲即將降落峇里島的窗外風景。

▲華航與五桐號的聯名氣泡飲，好喝。

▲華航餐點總是很合口味。

▲華航推出的多款週邊商品都頗誘人。

回程班機是下午3：45起飛、晚上9：05降落台灣，早去晚回的時間段很適合闔家出遊、同時還可讓旅人玩好玩滿，無需提早退房，能在飯店泳池過癮地泡到最後一刻再從容前往機場，十分理想。

▲到峇里島度假，就是該把大把時間花在泳池上。

▲在峇里島機場準備登機。

▲睽違22年再訪峇里島，簇新的機場讓我眼睛一亮。

/ Info. /

峇里島穆麗雅酒店、穆麗雅度假村及別墅（The Mulia, Mulia Resort & Villas – Nusa Dua, Bali）

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華航直飛峇里島航班資訊

去程（航班 CI771）：桃園機場第一航廈09：15 am起飛、2：45 pm降落DENPASAR-BALI NGURAH第一航廈

回程（航班 CI772）：DENPASAR-BALI NGURAH 第一航廈3：45 pm起飛、9：05 pm降落桃園機場第一航廈

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