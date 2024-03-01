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巴黎時裝周 ／ DIOR可愛塗鴉包藏意義　SAINT LAURENT透視裝太撩人

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▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR（左）與SAINT LAURENT（右）的2024秋冬女裝，都回溯到1960年代，但以截然不同的角度與想法呈現。

記者林明瑋 / 綜合報導

2024秋冬巴黎時裝周正在進行，DIOR描繪著服裝從高級訂製演化為成衣的過度時期，1960年代開設的「MISS DIOR」時裝店在過程中扮演重要角色，MISS DIOR塗鴉字樣成為如今新系列的重要圖案，呈現在包包上相當吸睛俏麗，SAINT LAURENT同樣從1950、60年代汲取靈感，復古的造型與配飾、極薄到透視的材質貼合身軀，整個系列探討著時尚的本質，也引發端莊與撩人是否能並存的思量。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲山下智久帥氣現身DIOR女裝秀。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）
▲Seventeen成員金珉奎是DIOR秀的嘉賓。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR品牌大使Jisoo編起麻花辮俏麗如學生。

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）
▲SAINT LAURENT品牌大使Rosé戴著墨鏡看秀。

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT秀場，女星Zoe Kravitz（左起）、Rosé、莉莉柯林斯（Lily Colins）同框。

兩場大秀都星光熠熠，日本男星山下智久首度出席DIOR秀，穿著螢光綠Polo衫與寬鬆西裝，帥度不凡，品牌大使Jisoo梳起可愛的麻花辮，也不忘辣露美腿，同為BLACKPINK團員的Rosé則是SAINT LAURENT大使，戴著墨鏡的她，薄透洋裝內黑色Bra若隱若現，顯得又酷又性感。

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬女裝秀。

DIOR

1967年，DIOR在巴黎法蘭西斯一世大道11號開了「MISS DIOR」時裝店，這家店具有劃時代意義，因為品牌自此從高級訂製服工坊的小眾，開始跨向成衣市場的大眾，其中最大的挑戰，就是要能設計並製作出具創意、符合生活，又可以量產的服飾，Dior先生曾說：「我期盼女性能在步出專賣店時，從頭到腳都穿著DIOR，甚至手中還拎著禮物。」2024年秋冬，創意總監Maria Grazia Chiuri以此為題，彷彿誌慶當年。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

MISS DIOR專賣店開幕時，推出了許多讓女性能自由搭配出獨特風貌的設計，滿足日常中各種場合的需要，例如短裙、便於行動的洋裝等等，色彩多樣且不忘珠飾亮片等細節，從同樣的思考點出發，對Maria Grazia Chiuri來說，高領、A字形的流線剪裁、洗鍊的線條，都能讓女性在穿搭時不受限地發揮，也能輕鬆與衣櫃中原有的服裝搭配，西裝外套、長褲或短裙皆是如此；多款作品從過去的MISS DIOR系列而來，例如壓軸帶有長斗篷的洋裝便是其一。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲1960年代MISS DIOR系列的斗篷長洋裝（左），與2024秋冬系列的新版本（右）。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

源自當年時裝店內的「MISS DIOR」字樣，出現在2024秋冬的服裝與手袋上，大大的塗鴉效果相當吸睛，包括風衣、裙子等，一穿上就很有態度，如果不想這麼高調，包包是很不錯的選擇，「MISS DIOR」有只在翻蓋開闔處，或延伸至整個包身的款式，活潑搶眼。另一款手提包也非常有特色，包深皮革為浮雕效果的籐格紋，金屬邊條上有Christian Dior字樣，展現復古優雅的姿態。

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲DIOR秀場由印度藝術家Shakuntala Kulkarni打造的大型裝置。

SAINT LAURENT

與DIOR同樣回溯到1950、60年代，但SAINT LAURENT用了截然不同的角度，又貼又透是給人的深刻印象，秀場以兩個圓形大廳牆面覆上翡翠綠絲絨，營造出女性閨房的華美氛圍，從巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的裸色晚裝、聖羅蘭先生當年突破傳統的透明衣裙出發，布料包覆著身體但若有似無，如同薄霧般縈繞，也好似照了X光直直被看穿，表現出來的是性感至極，深究的寓意，在於時尚的本質是「服裝」，並思考看似矛盾無交集的優雅端莊與妖嬈撩人，也許可以同時存在？

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

薄透裙裝清一色過膝，是典雅經典模樣，搭配鸛毛大衣、寬大的外套，以及很具份量的大型毛毛包，製造出極大的反差與上寬下窄的輪廓，不過這些薄如蟬翼的服裝，從製作到穿上身都必須小心翼翼，也不著墨於該如何上架販售，創意總監 Anthony Vaccarello在接受外媒採訪時說到：「我認為我的工作是呈現一些不同的想法和提議，不見得是真實或必需的。」

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT。（圖／翻攝YSL IG）

▲很有份量的毛毛包，與薄透服裝形成對比。

模特兒全包著頭、飾品很有份量，加上微露趾的魚口鞋，充滿1960年代的韻味，服裝的演進反應了時代，能自由地穿搭展現風格，是經歷了不少衝撞才得到的成果，很值得好好把握珍惜。

▲SAINT LAURENT 2024秋冬女裝。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎時裝周, DIOR, SAINT LAURENT, YSL, Jisoo, 山下智久, Rosé

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