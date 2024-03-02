超準心測！憑直覺選出「誰是最蠢的人」　秒測你的真實個性

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書

每個人都有想讓他人看到的外顯個性，也有比較私密的內在性情，有時候用外在個性面對人久了，是否也忘了自己的真實個性？最近就有一個在小紅書上引發討論熱潮的心理測驗，從直覺選出覺得「誰是最蠢的人」，就能快速看透你的真實性格，許多測過的網友都喊準，快來測測看！

Q：你覺得下圖的4個人中誰最蠢？



＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＃選擇1號



選擇1的你，平時脾氣很不錯，和他人相處經常都是很熱情爽朗的樣子，在外人眼中你就像個小太陽一樣，不僅能發現週遭人的不開心，還會大方給予關懷和包容。

但真實的你其實內心有點沉默內向，思考問題時也比較偏悲觀，而且你為人比較主觀，性格也很倔強，一旦決定了要做一件事，就很難再聽進別人的意見，容易一意孤行。不過也正因為你很敢於堅持自己的想法、理想，遇到挫折困難時，也不會輕易認輸，反而越挫越勇，這種個性帶來的力量也讓你很容易在事業上取得一定的成績。

＃選擇2號



選擇2的人天生就自帶一點文藝氣質，內心很柔軟又敏感，同時也很容易情緒化，比如白天的時候你總是嘻嘻哈哈，但到了夜深人靜時又會孤單寂寞覺得冷，上一秒還開開心心與朋友嘻笑玩鬧，下一秒就莫名其妙的感覺難過低落，不過你很擅於掩飾自己的負面情緒，即使不開心也總能隱藏著不讓別人發現。

你有很重的好奇心，行動力也很強，若是對某些事物感興趣，你就會立刻去接觸、去執行，但你的耐心也不足，因此也很容易半途而廢。

＃選擇3號



你是一個很善良的人，平常看到可憐、弱小的人或動物就會忍不住心軟，總想著要為他們付出一點心力。對待朋友你也很有義氣，如果朋友向你求助，你總會在能力範圍內盡心盡力幫忙。

而且你很重視公平公正，很看不慣社會的陰暗面，加上性格很直來直往、奔放灑脫，做事也喜歡靠實力說話，所以你非常討厭會耍心機手段、玩兩面手法或愛走後門的人。外表看似堅強的你，其實是因為覺得無人可以依靠，所以不得不自我堅強。

＃選擇4號



選擇4的你性格是比較矛盾的，對於陌生人會存有戒備之心，所以會在不熟悉的人面前表現初成熟、完美得體的一面，只有在熟識信任的人面前，才會展現出自己孩子氣的一面，跟朋友隨意聊天八卦吃瓜。

你的脾氣雖然很好，但並不是老好人的性格，在與人相處時，別人對你好，你也會對他好，別人幫了你什麼，你也一定會記在心裡，之後想辦法回報對方；若是對方對你不好，你雖然不會擺臭臉，和對方槓起來、給他難堪，但你一定會默默地遠離對方。