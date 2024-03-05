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一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白

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記者曾怡嘉／綜合報導

2024年春夏，「亮面唇彩」大勢席捲全球！社群網路更是被歐美超模和日韓美眉聯手洗版，所有潮流領袖不約而同換上高度顯色又兼具嘟嘟水光感的飽滿唇妝，其中以清冷色調的灰粉色最吸睛，盤點春季最美唇色，讓人陷入選擇障礙！

#ESTEE LAUDER

▲▼唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲▼唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 耀眼出色細管唇膏-釉光，1,550元。

雅詩蘭黛推出全新耀眼出色細管唇膏，精選最受美妝控歡迎的百搭12色選，釉光質地一抹煥發水潤光澤，主打8小時長效持色，薄塗輕透知性，厚擦氣勢滿點。輕巧管身放在小包中也絲毫不佔空間，隨時輕鬆補妝，其中#333烈焰楓紅，全新釉光質地更顯氣勢，帶有清冷感的灰階粉調#404微醺玫瑰也相當襯托膚色。

#YSL

▲▼唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲YSL 奢華緞面釉惑唇膏，#16+#17+#44，1,580元。

YSL呼應靜奢氛圍，在2024年春季推出方管唇膏-靜奢灰粉色選，將不受膚色限制的沉穩中性灰色調和了愉悅粉色調，讓粉色更顯的內斂高級、更打造出讓所有人都能有最襯膚色、最顯白的裸色唇膏，重新定義自信女性樣貌。

#Laka

▲▼唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲Laka 果然持久水光唇釉，#122，360元。

韓系美妝 Laka 推出的「果然持久水光唇釉」系列，以自然染唇新科技、薄透如水的質地，卻能呈現鮮明持久的厚實光澤而深受大家的喜愛。在冬末初春之際，推出全新色號#122 Rosy Rose，以玫瑰綻放時的最美瞬間為靈感，將新鮮的花瓣粉紅加入一抹紅色所調配出的完美粉紅色調，比起市面上的乾燥玫瑰色更顯白，襯托出每個人最美的氣色。

關鍵字：

唇彩, 春夏趨勢, ESTEELAUDER, YSL, Laka

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