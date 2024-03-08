韓韶禧生圖美貌開大絕！無睫毛眼妝太美　必學零技巧輕鬆消腫泡

文／美人圈

韓韶禧日前出席Dior的2024春夏高訂大秀，一系列生圖美貌再度開大絕！仔細解析她的妝容，高對比的用色下搭配「無睫毛」妝感，更加純欲且多了點冷豔美人的感覺，清冷高級、不費力展現美貌，這次一步步拆解這款無睫毛眼妝畫法教學，畫出同款韓韶禧眼妝！

韓韶禧生圖美貌再開大絕！無睫毛眼妝太美

韓韶禧日前出席Dior在巴黎舉辦的2024春夏高級訂製服系列大秀，一系列美照又再度引發話題，連生圖也難以抵擋精緻美貌，冷白的膚色卻畫上紅唇、粉色調眼影形成高對比，加上無睫毛讓妝感不會太誇張，反而有種復古清冷感，美的不張揚。

▲韓韶禧出席DIOR 2024春夏高級訂製服系列大秀。（圖／IG@xeesoxee，下同）

仔細拆解這款眼妝，會發現其實用色畫法相當簡單，最主要就是選擇粉色或是紅色系的眼影畫出輪廓，搭配無睫毛的畫法，不僅修飾眼型，還可以降低妝感，增加純欲顯嫩的氛圍。

無睫毛眼妝步驟

1：打底色凸顯輪廓

眼妝第一步先用淺色調眼影做打底，韓韶禧同款眼妝的話，建議選擇這種偏粉的顏色當作打底，可以強調並凸顯輪廓，不用很重的妝感也可以讓眼窩變得更深邃。首先用霧面淺色調的眼影以鬆散的眼影刷滿整個眼窩，先畫出輪廓感，不僅可以讓後續眼影更顯色、也可以打底讓眼妝更有層次！

▲韓韶禧同款眼妝，第一步先用淺色調眼影做打底。（圖／IG@peripera_official，下同）

2：中間色眼影加深眼窩

接著用稍微小號一點的眼影刷或是扁刷、海棉棒等沾取稍微像是紅色、粉棕等偏深色的眼影，上在眼摺部位做出漸層並暈染開，接著帶到眼尾ㄑ字部位，稍微往外畫出去延伸眼尾，也可以再畫到下眼瞼中間，輕輕將眼影深淺色暈染開，眼妝更加乾淨。

3：畫出眼瞼下至，縱向放大眼睛

除了眼影之外，眼下的臥蠶眼瞼也是重點！以同樣的深粉色眼影或是一般的陰影色調，在下眼瞼後半段畫出平行線條，接著上一點珠光色眼影在下眼瞼眼頭部位，想要更凸顯臥蠶的話也可以在臥蠶下方輕輕上一點陰影色，往外畫出的眼瞼下至不只縱向放大雙眼，還可以讓眼型輪廓更加立體。

4：睫毛夾翹即可，最大限度弱化

因為這個眼妝要最大限度弱化睫毛，所以可以用睫毛夾簡單將睫毛夾翹即可，讓睫毛翹一點其實在視覺上來說可以放大眼型，看起來也會比較有精神。如果真的很在意睫毛妝感的話，也可以上一點睫毛定型或是睫毛底膏，可以幫助睫毛維持捲翹度，同時睫毛妝感也不會太重，可以最大限度降低睫毛存在感。

▲韓韶禧同款眼妝要最大限度弱化睫毛。（圖／IG@romandyou）



5：畫出內眼線

因為將睫毛弱化，所以內眼線很重要，夾完睫毛後睫毛根部的空洞變得更明顯，可以先在睫毛根部畫上細緻的內眼線，眼線建議以咖色調更柔和，與眼影銜接度也更高，接著眼線可以雙桅往眼尾外延伸一點、拉長眼型，也可以先往外畫出眼線後，接著在眼線上疊加眼影做銜接，降低眼線銳利感，眼神會更加柔和。

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