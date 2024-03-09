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「人間Dior」換人當！韓韶禧IG徹底帶火6款經典包

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文／美人圈

不少粉絲現在提到「人間Dior」腦中第一個閃過的已經不是BLACKPINK Jisoo，而是近期憑藉著「咬筆蓋幫簽名」攻佔熱搜榜的韓韶禧！過去總是與優雅劃上等號的Dior碰上私下總愛以暗黑、酷帥風穿搭現身的韓韶禧，兩者直接擦出不一樣的火花，就連經典Lady Dior包在她的詮釋下也變得個性十足。以下也公開韓韶禧IG瘋狂帶貨的6款Dior包，想要入手女神同款，這篇先保存起來！

▲韓韶禧同款包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲韓韶禧「咬筆蓋幫簽名」攻佔熱搜榜。（圖／IG@xeesoxee，下同）

小碼Dior Book Tote

韓韶禧近期新歡就是全新升級的小碼Dior Book Tote！作為迪奧家的經典熱銷款，原先只能手提的Dior Book Tote在今年做了小改變，加入了可拆式的斜背帶，讓包款更具實用性。編輯大推亞洲女孩入手小尺寸Dior Book Tote，大小恰到好處，上身也不會很突兀讓身形比例失衡，容量超足，作為日常通勤包或是造型用包都很適合，難怪韓韶禧愛不釋手。

▲韓韶禧同款包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲韓韶禧近期新歡就是全新升級的小碼Dior Book Tote。（圖／Dior）

▲韓韶禧同款包 。（圖／翻攝自IG、官網）

中碼Dior Book Tote

除了辨識度老花款，Dior Book Tote在2024也推出大型藤格紋圖案款，直接讓你爆發選擇障礙！韓韶禧日前在機場穿搭上身的便是高級石灰色中碼Dior Book Tote，採用小牛皮製成，並飾有大型藤格紋圖案，其中一個手柄上綴以淡金色飾面金屬D.I.O.R吊飾。羊絨皮革內層設有拉鏈口袋和貼袋，是收納日常必需品的理想之選。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小碼 Lady D-Joy 手袋

韓韶禧出席美妝活動便以一身鮮紅色洋裝襯出黑色小碼Lady D-Joy手袋的美！作為Lady Dior家族的新力軍，Lady D-Joy手袋展現出截然不同的感覺，長型包身以柔軟羊皮製作，配搭Cannage藤格紋圖案縫線，綴以優雅的淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，散發精緻而雋永的氣質。可手提、可斜背，大大滿足日常各種穿搭風格，非常適合像韓韶禧一樣台上台下造型多變的女孩！

▲韓韶禧同款包 。（圖／翻攝自IG、官網）

Miss Dior Top Handle手袋

Dior在2024年也是爆款包頻出，其中就包括這款Miss Dior Top Handle手袋！手袋以奶白色羊皮製成，綴以Cannage藤格紋圖案縫線，飾有翻蓋和D.I.O.R.吊飾，設兩個隔層和一個拉鏈小袋，可放置所需必備用品。Top Handle手袋同樣附有可拆卸的皮革鑲片鏈式肩帶，可輕鬆手提、肩背或斜背。

▲韓韶禧同款包 。（圖／翻攝自IG、官網）

中碼 Dior Toujours 手袋

想要尋找大包的朋友不妨鎖定韓韶禧帶貨的Toujours手袋，3種尺寸都很能裝！以黑色小牛皮製成，綴以大型藤格紋圖案縫線，配備寬敞的內部隔層和同款小袋，皮革搭帶開合設計，外出也可安全收納隨身物。另外，CD Lock開合的D字可調校兩側也令手袋造型更添魅力。此款中碼手袋配備皮革手柄，可以使用小型切口作出調整，以便手提或肩背。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

小碼 Lady Dior 手袋

2024最大勢的配色絕對是「紅色」，而韓韶禧也搶先跟上流行上身亮眼的櫻桃紅小碼Lady Dior手袋。漆面小牛皮散發高級光澤，搭配Cannage藤格紋圖案縫線和招牌金屬標誌D.I.O.R.吊飾，令包款更具亮麗特色。建議酷帥女孩可以學韓韶禧以All Black穿搭配上這款手袋，對比配色回頭率狂飆！

▲韓韶禧同款包 。（圖／翻攝自IG、官網）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓韶禧, DIOR

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