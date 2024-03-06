fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／彩妝大師教「33底妝法」打造層次感　妝前乳用兩次肌膚好透亮

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要打造具有層次感的底妝，善用手邊的工具與單品很重要，彩妝大師游絲棋就分享最新的「33底妝」技法，只要透過不同的使用方式，就可以輕鬆打造出細膩有質感的妝效。

▲游絲棋,彩妝,心機彩妝,資生堂,PONY EFFECT,妝前乳,底妝,。（圖／品牌提供）

所謂的「33底妝法」就是在上妝的程序使用3個步驟，然後在臉上以3字型作為區分，透過帶有些微界線的方式以及不同的質感，交錯出光影與霧面不同的妝效，打造出臉部肌膚的立體度。

想要有滿滿膠原蛋白的肌膚澎潤感，游絲棋就建議，可以先在全臉使用妝前乳打底，然後在臉上試想一個3字，3的凹陷處就是修容常打的位置，大約是耳前到嘴角的位子，然後在3區域的面中位置，就是太陽穴、兩頰與額頭，可以二次使用妝前乳疊加，打造出光澤的透亮感。

最後，可以挑選自己適合的粉底液或是粉餅全臉使用，透過雙層的妝前乳可以讓臉部肌膚有透明光感，後續上底妝可以呈現出自然的漸層妝效，特別適合需要修容瘦小臉，但是又不想有太重妝感的人。

【推薦單品】

＃心機彩妝 星魅平衡持妝控妝前乳NEO，售價950元

▲游絲棋,彩妝,心機彩妝,資生堂,PONY EFFECT,妝前乳,底妝,。（圖／品牌提供）

心機彩妝一直都熱賣的妝前乳，以控油持妝的長效妝感深受粉絲歡迎，這次更厲害的是保有之前的控油度，同時又可以更加保濕，幾乎是不用妝前打底就可以讓後續的妝效更為貼膚，有裸膚與紫色兩種，適合提亮肌膚裸透感，或是也可以調整膚色來使用。

＃資生堂 超聚光活膚精華妝前乳，售價1550元

▲游絲棋,彩妝,心機彩妝,資生堂,PONY EFFECT,妝前乳,底妝,。（圖／品牌提供）

資生堂國際櫃全新推出超聚光活膚精華妝前乳，特別添加雙重益生元成分，加上菸鹼醯胺以及北海道七星米萃取，在上妝的同時也可以強健肌膚狀態，達到上妝即養膚的效果。

＃PONY EFFECT 水透光妝前防護乳，售價950元

▲游絲棋,彩妝,心機彩妝,資生堂,PONY EFFECT,妝前乳,底妝,。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT一直在台灣都擁有很高人氣，從年輕到資深粉絲都很喜愛，不僅單品價格親民，質地跟妝感更是超厲害，其中最熱賣的防護乳在台灣超熱銷，不僅可以提供高效的紫外線防護，更是可以打造輕薄妝容，重點是質地不厚重很水潤ˇ，用過幾乎回不去。

►最會裝傻的三大星座！TOP 1外表無害又天真　內心敏感細膩意見超多

►又把災難變時尚！全智賢亮片禮服美炸　超強消化力秀零贅肉身材

►第一眼你看到什麼？測試個性神秘指數

關鍵字：

游絲棋, 彩妝, 心機彩妝, 資生堂, PONY EFFECT, 妝前乳, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

追劇熬夜、吃辣太油頭皮冒痘？4個生活養護技巧化解NG狀態

追劇熬夜、吃辣太油頭皮冒痘？4個生活養護技巧化解NG狀態

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

淺色行李箱怎麼保養？別曝曬太陽下、熱風除膠更乾淨

淺色行李箱怎麼保養？別曝曬太陽下、熱風除膠更乾淨

42歲全智賢重演《藍海》人魚　鏡頭近拍也不顯老超誇張 最冷血的三大星座！TOP 1示好諂媚也沒用　一旦討厭就無情對待 試過會上癮的「修眉吧」芭比粉太可愛！專櫃最齊眉彩立刻拿試用 「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命 防癌從飲食開始！營養師籲「少吃5種食物」：愛吃炸物要小心 你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性 這些人生金句讓你少走冤枉路：有時你吃下的是委屈、餵大的卻是格局

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面