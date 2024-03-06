試・開箱／彩妝大師教「33底妝法」打造層次感　妝前乳用兩次肌膚好透亮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要打造具有層次感的底妝，善用手邊的工具與單品很重要，彩妝大師游絲棋就分享最新的「33底妝」技法，只要透過不同的使用方式，就可以輕鬆打造出細膩有質感的妝效。

所謂的「33底妝法」就是在上妝的程序使用3個步驟，然後在臉上以3字型作為區分，透過帶有些微界線的方式以及不同的質感，交錯出光影與霧面不同的妝效，打造出臉部肌膚的立體度。

想要有滿滿膠原蛋白的肌膚澎潤感，游絲棋就建議，可以先在全臉使用妝前乳打底，然後在臉上試想一個3字，3的凹陷處就是修容常打的位置，大約是耳前到嘴角的位子，然後在3區域的面中位置，就是太陽穴、兩頰與額頭，可以二次使用妝前乳疊加，打造出光澤的透亮感。

最後，可以挑選自己適合的粉底液或是粉餅全臉使用，透過雙層的妝前乳可以讓臉部肌膚有透明光感，後續上底妝可以呈現出自然的漸層妝效，特別適合需要修容瘦小臉，但是又不想有太重妝感的人。

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