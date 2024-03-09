2024必學低調「鬆弛感妝容」　筆記5重點看似毫不費力卻充滿魅力

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期在社群上被充分討論的「鬆弛感」，代表著一種自在慵懶的氛圍，低調卻充滿魅力，從服裝髮型到妝容都使人嚮往。在妝容上有哪些特點能展現鬆弛感呢？一起看下去。

「鬆弛感」成心靈淨土



現代生活步調緊湊、壓力也大，在資訊爆炸的社群時代，大家反而更嚮往那股不追趕、輕鬆的自在氛圍。在韓國像是秀智、Jennie、孔曉振給人的感覺就是鬆弛感的代表，華語圈女星像舒淇、湯唯也很常在小紅書上被提及討論。鬆弛感涵蓋的範圍很廣，但該如何從妝容著手？一起看下去。





鬆弛感妝容重點

1.從裡到外的自然感

隨性是最重要的，但隨性並不代表完全不打扮，在妝容風格上只需要凸顯自己五官的特點，不需要特別追求現下流行的趨勢，除非是自己特別喜歡或在意的地方。好比自然的眉型、遮瑕度不特別高的底妝，但注意輪廓的線條高低修飾等，不把妝容上好上滿，而是稍微留白讓整體帶有透明感。





2.低飽和消腫色運用



提到鬆弛的妝容，眼妝的顏色絕對不會重，可以參考先前有介紹過的「無眼影妝容」，如果在意眼皮的暗沉，可以運用米膚色稍做修飾或用在眼尾加深輪廓。





3.霜狀產品運用

霜狀的產品在質地上更加服貼於肌膚，發色上也會比較自然，可以在底妝定妝前調整濃淡，用手指輕點於眼下、顴骨上緣，由蘋果肌向外暈開，打造好氣色同時又相當自然，看起來就像天生的白裡透紅，甚至可以選用唇彩來疊加。

▲秀智。（圖／IG@skuukzky）

4.若有似無修容＆提亮



前文提到可以強調自己在意的細節，像是臉部的立體度，同樣建議可以選用霜狀的修容或提亮產品，運用光影的明暗強調出自己五官的立體度，像是鼻梁、下顎線或是顴骨等。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）



5.雙唇不乾癟也不油光



鬆弛感的唇彩求的就是一個像剛上完護唇膏一樣，水潤又不過於張揚，恰到好處的光澤就像是隨意一抹上去的一樣，潤唇膏、光澤型唇膏的低飽和色系都是很好的選擇。





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