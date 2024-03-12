唇周＆嘴角暗沉遮瑕5技巧！先處理「大色塊」唇妝秒乾淨、超欠親

文／美人圈

唇周、嘴角總覺得髒髒的？畫口紅都沒別人好看嗎？除了可能天生唇周毛量較多、需要定期除毛整理外，也有可能是膚色不均所造成的！以下就針對膚色不均造成的唇周、嘴角暗沉來講解如何遮瑕，讓唇妝飽滿、漂亮、乾淨！

唇周、嘴角暗沉遮瑕技巧

1.先處理大色塊，暗沉感下降

若想精雕唇周、嘴角暗沉的遮瑕，非常建議全臉的妝前乳需「分區」使用！尤其在唇周、嘴角處（下圖右，白色虛線範圍），都使用「紫色妝前乳」來做到去黃、提亮的效果，注意量不需要多，且要確實抹開、抹勻，唇周、嘴角的底妝與遮瑕才能漂亮、乾淨。

▲在唇周上點紫色妝前乳來做遮瑕。（圖／IG@stilakorea）

2.先全臉上底妝，再局部細調

跟平常畫底妝的邏輯一樣，先處理大色塊→上底妝→消弭紋路！有了上個步驟的色塊處理後，緊接著就是全臉正常的上底妝，注意拍勻不拍厚，唇周、嘴角處底妝不宜過厚，避免後續遮瑕後造成妝感太厚，反而不自然、不乾淨。

▲全臉上底妝，再局部細調。（圖／IG@espoir_makeup）

3.唇周灰感用「提亮」做調整

若覺得唇周、嘴角依舊看起來灰灰的、有小鬍子的錯覺，這時候建議用提亮液／提亮膏，薄薄遮一層在嘴角（下圖左白線處），將灰感覆蓋掉，使其變得明亮。

▲唇周灰感用提亮做調整。（圖／IG@luna_makeup_official＿）

4.處理「凹陷」，用遮瑕液提亮紋路

處理完大色塊感的暗沉感，接下來就是凹陷！用比膚色淺0.5~1階的遮瑕液，少量畫在法令紋、下巴兩側、嘴角等處（下圖右白線處），再用小的遮瑕刷或小的粉撲慢慢暈開，就能自然又薄透的提亮，讓凹陷感消失，唇周更明亮飽滿。

▲用少量遮瑕液提亮紋路。（圖／IG@luna_makeup_official）

5.輕盈定妝，避免卡粉、出現紋路

最後就是定妝啦！因唇周、嘴角容易動來動去，因此不建議用太厚重的蜜粉或手法做定妝，以避免出現卡粉或乾燥的狀況。只要用「刷具」沾取蜜粉後，輕輕掃壓在唇周、嘴角周圍即可。

▲唇周、嘴角定妝輕輕掃壓蜜粉即可。（圖／IG@mude_official）

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