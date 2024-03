巴黎時裝周／子瑜隊友最辣！Miu Miu請70歲上海阿嬤走秀　學院風變樣了

記者鮑璿安/台北報導

巴黎時裝周告一段落,Miu Miu 2024 秋冬系列這場秀彷佛濃縮了女性從童年到成年的過程,從人們生活範圍中汲取靈感,不分年齡皆可擁抱色系鮮亮的套裝,盡顯優雅面貌,代表Miu Miu心中那個叛逆女孩一夕之間長大了。在秀後立刻引發話題的還有超強看秀陣容,TWICE成員子瑜的隊友MOMO以性感牛仔裝亮相,成為最辣焦點。

Miu Miu品牌大使張員瑛、TWICE成員MOMO,(G)I-DLE Minnie現身秀場,三人一字排開超養眼,MOMO以火辣的牛仔裝露出纖細腰身和直角肩,呈現姣好的身材比例。而張員瑛、Minnie分別演繹了代表性的學院風穿搭,以牛仔短褲、抽繩短裙曬出修長美腿,也只有Miu Miu才能祭出如此火辣的看秀陣容。

▲Miu Miu 2024 秋冬系列 。(圖/品牌提供)

▲70歲的穿搭網紅上海退休醫生「覃阿姨」也受邀走上伸展台 。(圖/品牌提供)

創意總監Miuccia Prada本季把不同的穿著類型混合在一起,她在訪問中提到,「在每天早上我都對自己說,『我必須決定自己是一個 15 歲的女孩還是一個瀕臨死亡的女士』」。童年是衝動且自然叛逆的時刻,服裝中刻意縮小的比例、裁減過的袖子、圓頭鞋款,喚起了人們對童年的回憶,然而在此裝扮中,又有象徵成年的胸針、小黑裙,讓每位女性都有屬於自己的年齡故事,70歲的穿搭網紅上海退休醫生「覃阿姨」也受邀走上伸展台,將優雅造型展現得游刃有餘。精細剪裁的實穿大衣、正規套裝一一出現,同時也有印有繪畫般的花朵,並飾有寬大泡泡邊的及膝裙裝,過去幾季風靡時尚圈的低腰短裙則悄悄退場,體現不斷變化的Miu Miu 形象。

在探索童年與成年的路上,本季迎來眾多話題鞋款,圓頭鞋款推出腳背帶扣款式,爆款鞋履New Balance x Miu Miu於2024 秋冬系列中再次進化,包裹以水洗皮革樣貌顯現新姿態。而包款方面,Wander 包款與 Arcadie 包採用了麂皮款式,捧在手中點亮造型。

往下看更多

ISSEY MIYAKE 2024/25秋冬系列大秀名為《WHAT HAS ALWAYS BEEN 今昔始終》,選址巴黎多雷港移民歷史博物館展開,當中探討了一塊布料是如何成為穿衣的起源。ENVISION系列為呈現硬挺結構,布料加入日本和紙為材料,通過紐扣固定於頸部,使得衣著廓形俐落而富有流動特性,織有和紙和彈性纖維的材質同時具有快乾、舒適觸感。





▲ISSEY MIYAKE 2024/25秋冬系列大秀選址巴黎多雷港移民歷史博物館展開。(圖/品牌提供)





▲ENVISION 系列為呈現硬挺結構,布料加入日本和紙為材料 。(圖/品牌提供)

Givenchy 本季依然致敬創始人的經典設計,誘人的領口、大膽的褶襇這類顯而易見的標誌剪裁,大幅度提高性感氣息,神秘而叛逆的蝴蝶結、貓眼元素幾乎貫穿全程。值得關注的細節是,1961年經典電影《第凡內早餐》紀梵希先生為女主角奧黛莉赫本打造經典黑色連身裙,在本次大秀以不同形式回歸,多了日夜場合皆可滿足的現代審美。





▲紀梵希本季致敬創始人Hubert de Givenchy打造現代巴黎女性形象 。(圖/品牌提供)