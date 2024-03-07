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巴黎時裝周／子瑜隊友最辣！Miu Miu請70歲上海阿嬤走秀　學院風變樣了

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記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周告一段落，Miu Miu 2024 秋冬系列這場秀彷佛濃縮了女性從童年到成年的過程，從人們生活範圍中汲取靈感，不分年齡皆可擁抱色系鮮亮的套裝，盡顯優雅面貌，代表Miu Miu心中那個叛逆女孩一夕之間長大了。在秀後立刻引發話題的還有超強看秀陣容，TWICE成員子瑜的隊友MOMO以性感牛仔裝亮相，成為最辣焦點。

Miu Miu品牌大使張員瑛、TWICE成員MOMO，(G)I-DLE Minnie現身秀場，三人一字排開超養眼，MOMO以火辣的牛仔裝露出纖細腰身和直角肩，呈現姣好的身材比例。而張員瑛、Minnie分別演繹了代表性的學院風穿搭，以牛仔短褲、抽繩短裙曬出修長美腿，也只有Miu Miu才能祭出如此火辣的看秀陣容。

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 2024 秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲70歲的穿搭網紅上海退休醫生「覃阿姨」也受邀走上伸展台 。（圖／品牌提供）

創意總監Miuccia Prada本季把不同的穿著類型混合在一起，她在訪問中提到，「在每天早上我都對自己說，『我必須決定自己是一個 15 歲的女孩還是一個瀕臨死亡的女士』」。童年是衝動且自然叛逆的時刻，服裝中刻意縮小的比例、裁減過的袖子、圓頭鞋款，喚起了人們對童年的回憶，然而在此裝扮中，又有象徵成年的胸針、小黑裙，讓每位女性都有屬於自己的年齡故事，70歲的穿搭網紅上海退休醫生「覃阿姨」也受邀走上伸展台，將優雅造型展現得游刃有餘。精細剪裁的實穿大衣、正規套裝一一出現，同時也有印有繪畫般的花朵，並飾有寬大泡泡邊的及膝裙裝，過去幾季風靡時尚圈的低腰短裙則悄悄退場，體現不斷變化的Miu Miu 形象。

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｍｉｕｍｉｕ 。（圖／品牌提供）

在探索童年與成年的路上，本季迎來眾多話題鞋款，圓頭鞋款推出腳背帶扣款式，爆款鞋履New Balance x Miu Miu於2024 秋冬系列中再次進化，包裹以水洗皮革樣貌顯現新姿態。而包款方面，Wander 包款與 Arcadie 包採用了麂皮款式，捧在手中點亮造型。

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ISSEY MIYAKE 2024/25秋冬系列大秀名為《WHAT HAS ALWAYS BEEN 今昔始終》，選址巴黎多雷港移民歷史博物館展開，當中探討了一塊布料是如何成為穿衣的起源。ENVISION系列為呈現硬挺結構，布料加入日本和紙為材料，通過紐扣固定於頸部，使得衣著廓形俐落而富有流動特性，織有和紙和彈性纖維的材質同時具有快乾、舒適觸感。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 2024/25秋冬系列大秀選址巴黎多雷港移民歷史博物館展開。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ENVISION 系列為呈現硬挺結構，布料加入日本和紙為材料 。（圖／品牌提供）

Givenchy 本季依然致敬創始人的經典設計，誘人的領口、大膽的褶襇這類顯而易見的標誌剪裁，大幅度提高性感氣息，神秘而叛逆的蝴蝶結、貓眼元素幾乎貫穿全程。值得關注的細節是，1961年經典電影《第凡內早餐》紀梵希先生為女主角奧黛莉赫本打造經典黑色連身裙，在本次大秀以不同形式回歸，多了日夜場合皆可滿足的現代審美。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲紀梵希本季致敬創始人Hubert de Givenchy打造現代巴黎女性形象 。（圖／品牌提供）

► 巴黎時裝周／Jennie穿火辣黑裙、布萊德彼特驚喜出鏡！CHANEL爆款包揭曉

關鍵字：

巴黎, MiuMiu, 秋冬, MOMO, 張員瑛, Minnie

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