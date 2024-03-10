星・變美／43歲董潔肌膚白皙零細紋　以油養膚關鍵秘訣是按摩

記者李薇／台北報導 圖／董潔微博、品牌提供

大陸演員董潔因《如懿傳》飾演孝賢皇后聞名，後續也即將接演電視劇《與鳳行》，已經43歲的她最近在網路上分享自己的保養技巧，「以油養膚」不僅吸收度好，也可以讓肌膚逆齡、散發透亮光澤，展現出細緻光澤。

【董潔保養秘訣】

STEP 1：首先先用植物精華噴霧，全臉噴灑使用，做好肌膚濕潤打底。

STEP 2：然後擠3汞左右的美容油，在手心搓熱然後按壓在臉部。

STEP 3：從下巴到耳根、嘴角到耳中、鼻翼到太陽穴、眼部到太陽穴，每一條線大約往上拉提3次。

STEP 4：然後將手溫熱之後，從太陽穴按摩往下到耳根，帶到淋巴位置，達到排毒的效果。

STEP 5：最後全臉噴上保濕噴霧，拍打吸收，並且用一個乳霜全臉塗抹即可。

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