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星・變美／43歲董潔肌膚白皙零細紋　以油養膚關鍵秘訣是按摩

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記者李薇／台北報導　圖／董潔微博、品牌提供

大陸演員董潔因《如懿傳》飾演孝賢皇后聞名，後續也即將接演電視劇《與鳳行》，已經43歲的她最近在網路上分享自己的保養技巧，「以油養膚」不僅吸收度好，也可以讓肌膚逆齡、散發透亮光澤，展現出細緻光澤。

▲▲Jurlique,鉑翡斯,RéVive,美容油,保養,董潔,星變美。（圖／品牌提供、董潔微博）。

【董潔保養秘訣】

STEP 1：首先先用植物精華噴霧，全臉噴灑使用，做好肌膚濕潤打底。

STEP 2：然後擠3汞左右的美容油，在手心搓熱然後按壓在臉部。

▲▲Jurlique,鉑翡斯,RéVive,美容油,保養,董潔,星變美。（圖／品牌提供、董潔微博）。

STEP 3：從下巴到耳根、嘴角到耳中、鼻翼到太陽穴、眼部到太陽穴，每一條線大約往上拉提3次。

STEP 4：然後將手溫熱之後，從太陽穴按摩往下到耳根，帶到淋巴位置，達到排毒的效果。

STEP 5：最後全臉噴上保濕噴霧，拍打吸收，並且用一個乳霜全臉塗抹即可。

▲▲Jurlique,鉑翡斯,RéVive,美容油,保養,董潔,星變美。（圖／品牌提供、董潔微博）。

【推薦單品】

＃Jurlique 賦活再生發光菁露

▲▲Jurlique,鉑翡斯,RéVive,美容油,保養,董潔,星變美。（圖／品牌提供、董潔微博）。

從澳洲阿德萊德農場裡面活機種植的天然植物中，找尋最好的紅花籽油、向日葵籽油、荷荷芭籽油、植物角鯊烷等成分，高達99.9%的全植成分，搭配高肌能複合物，可以幫助肌膚全方位滋養潤澤，散發健康細膩的水潤光。

＃鉑翡斯 仙人掌籽超能量金萃油

▲▲Jurlique,鉑翡斯,RéVive,美容油,保養,董潔,星變美。（圖／品牌提供、董潔微博）。

市面上唯一一支100%仙人掌籽純油，因為是天然成分萃取，所以含有高達88%的天然油酸，可以帶給肌膚滿滿的抗氧化與滋潤效果，維生素E更是摩洛哥堅果油的1.5倍，不僅好吸收、細膩，更能夠展現出透亮彈力。

＃RéVive 三效胜肽防禦精華油

▲▲Jurlique,鉑翡斯,RéVive,美容油,保養,董潔,星變美。（圖／品牌提供、董潔微博）。

不只是活膚霜受到歡迎，以醫學美容起家RéVive的三效胜肽防禦精華油，也是很多人用過就會愛上的好物，專利的胜肽成分抵抗老化超有底氣，不僅可以鎖住肌膚水分，米胚精萃添加更可以加強防禦力，全面打造零死角美肌。

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關鍵字：

Jurlique, 鉑翡斯, RéVive, 美容油, 保養, 董潔, 星變美

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