役所廣司《我的完美日常》　人生所遇到的一切皆有可能是一期一會

文／女子學

重複又平淡的生活流逝著，而在樹影婆娑間釋然的人，活出了自己的時間。

《我的完美日常》（Perfect Days）是對東京有種真正思鄉之情的導演文溫德斯（Wim Wenders）的新作。宛如紀錄片如實地不斷呈現平山先生清潔公廁的日復作息，看似單調，卻又在役所廣司揮灑自如的演繹中，緩緩流露出藏於日常、未訴出的雜陳之感。

▲《我的完美日常》由文溫德斯執導、日本傳奇影帝役所廣司主演。（圖／甲上娛樂提供，下同）

「為何事物總很難維持現狀？」



在居酒屋老闆娘的感嘆中，一開始不解為何她有如此之深的感受，而後在一幕一對話中解開了疑問。不論是人與人之間的關係，或是其他與自相關的事物，隨著時間的流逝，都有可能不復以往。

在《我的完美日常》的不變日常中，細看可以發現圍繞著「規律外的變化」，變化多端的天色、與不同人的交會等，這些未帶戲劇性的細膩安排，反而更能提醒我們，生活的每一隅都有其獨特魅力。「能不能維持現狀」不應該是我們的煩惱之源，只要有好好感受「每日的魔幻之處」，或許就足矣。

「這個世界上其實有很多不同的世界，看起來連在一起，實際上並不互通。」

導演文溫德斯一開始把平山先生的日常完整呈現，之後再將其日常拆解，並添入些許變數，這樣層層交錯的剪輯，就猶如平山先生對外甥女Niko（中野有紗飾）所講的，我們看似活在同一個世界，但其實待的又是不同的世界。

在兩人的交集中，這段話明面上是表達出平山先生自認與家人之間的不同之處，但此片雖是平山先生的日常，又何嘗不是各個角色的日常，所以「不互通的世界」也幽微地點出社會階級之異。

「現在是現在，下次是下次。」

面對外甥女的看大海之約，平山先生的回覆，被她意會之後，兩人將此邊哼成歌邊回家。人生無常，所遇到的一切皆有可能是一期一會，也許它們會在生命中留下些什麼，但我們應在發生的當時，就要試著停下，用心地欣賞那些「正在」。畢竟有些事物錯過了就不再，如同平山先生所愛的「Komorebi」（木漏日，陽光穿透樹葉縫隙流瀉而下的光影）。

聽著卡帶流淌而出的樂音，用底片相機拍攝木漏日，平山先生的老派對應現代的快速變化，再再告訴我們時間的推移不是「變與不變」的決定因素，要如何活著都在於自身的「選擇」，更點出了「生活就算單純，靈魂也能豐厚」。

我想，日常之所以「完美」，大抵是在那些重複的軌跡之中，時不時添上一些微小變數，而形成獨一無二的每日，猶如劇中播放的〈feeling good〉歌詞，其實你我的生活，「每一天」都是平凡卻又不平凡。

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