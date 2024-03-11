fb ig video ETtoday search mobile

役所廣司《我的完美日常》　人生所遇到的一切皆有可能是一期一會

>

文／女子學

重複又平淡的生活流逝著，而在樹影婆娑間釋然的人，活出了自己的時間。

《我的完美日常》（Perfect Days）是對東京有種真正思鄉之情的導演文溫德斯（Wim Wenders）的新作。宛如紀錄片如實地不斷呈現平山先生清潔公廁的日復作息，看似單調，卻又在役所廣司揮灑自如的演繹中，緩緩流露出藏於日常、未訴出的雜陳之感。

▲《我的完美日常》由文溫德斯執導、日本傳奇影帝役所廣司主演。（圖／甲上娛樂提供，下同）

「為何事物總很難維持現狀？」

在居酒屋老闆娘的感嘆中，一開始不解為何她有如此之深的感受，而後在一幕一對話中解開了疑問。不論是人與人之間的關係，或是其他與自相關的事物，隨著時間的流逝，都有可能不復以往。

在《我的完美日常》的不變日常中，細看可以發現圍繞著「規律外的變化」，變化多端的天色、與不同人的交會等，這些未帶戲劇性的細膩安排，反而更能提醒我們，生活的每一隅都有其獨特魅力。「能不能維持現狀」不應該是我們的煩惱之源，只要有好好感受「每日的魔幻之處」，或許就足矣。

「這個世界上其實有很多不同的世界，看起來連在一起，實際上並不互通。」

導演文溫德斯一開始把平山先生的日常完整呈現，之後再將其日常拆解，並添入些許變數，這樣層層交錯的剪輯，就猶如平山先生對外甥女Niko（中野有紗飾）所講的，我們看似活在同一個世界，但其實待的又是不同的世界。

在兩人的交集中，這段話明面上是表達出平山先生自認與家人之間的不同之處，但此片雖是平山先生的日常，又何嘗不是各個角色的日常，所以「不互通的世界」也幽微地點出社會階級之異。

「現在是現在，下次是下次。」

面對外甥女的看大海之約，平山先生的回覆，被她意會之後，兩人將此邊哼成歌邊回家。人生無常，所遇到的一切皆有可能是一期一會，也許它們會在生命中留下些什麼，但我們應在發生的當時，就要試著停下，用心地欣賞那些「正在」。畢竟有些事物錯過了就不再，如同平山先生所愛的「Komorebi」（木漏日，陽光穿透樹葉縫隙流瀉而下的光影）。

聽著卡帶流淌而出的樂音，用底片相機拍攝木漏日，平山先生的老派對應現代的快速變化，再再告訴我們時間的推移不是「變與不變」的決定因素，要如何活著都在於自身的「選擇」，更點出了「生活就算單純，靈魂也能豐厚」。

我想，日常之所以「完美」，大抵是在那些重複的軌跡之中，時不時添上一些微小變數，而形成獨一無二的每日，猶如劇中播放的〈feeling good〉歌詞，其實你我的生活，「每一天」都是平凡卻又不平凡。

延伸閱讀

韓國感人電影《鬼媽媽的假期》：不要覺得對不起，要笑著生活！

《瀑布》：鍾孟宏導演首部女性敘事電影，在疫情時代窺見母女難以直述的情愫

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 電影, 我的完美日常, 役所廣司, 紀錄片

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

奧斯卡紅毯／Zendaya勒出A4腰稱霸紅毯！　瑪格羅比超簡單黑裙迎戰 巴黎時裝周 ／ LOEWE「蘆筍包」怪可愛　LACOSTE新款Polo衫太時髦 你是哪一派？超準心測「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重 奧斯卡紅毯／楊紫瓊鑽錶、耳環閃爆　珍妮佛勞倫斯圓點裝被虧去野餐 柯震東豪刷851萬買RICHARD MILLE　還想加價買動漫聯名錶 ﻿Rosé現身奧斯卡派對露纖腰超霸氣！Kendall透視裝、琳賽蘿涵驚喜亮相 8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面