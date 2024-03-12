小資族的裝修省錢寶典　4個「材料」CP值超高又美觀

文／女子學

裝修一直是一個讓人既期待又頭疼的課題，尤其是近幾年小資族成為社會中為數不少的群體，在預算有限的情況下，從選擇合適的建材、色彩搭配，到家具選購和空間佈局，每一步都需要精打細算，確保每一分錢都花在刀口上。

面對市場上琳瑯滿目的建材選擇，小資族在裝修時往往需要考慮建材的CP值、耐用性、環保以及美觀度，在追求經濟實惠的同時，也能創造出既美觀又舒適的家居環境。

1. 石塑地板

DIY石塑地板環保、耐用和易於安裝的特性，是小資族中最受歡迎選擇，除了有多種木紋、石紋等自然紋理與圖案可選擇，材質不含甲醛等有害物質，且十分耐磨，尤其適合有小孩及寵物的家庭。

▲DIY石塑地板是在小資族中最受歡迎選擇。（圖／Pinterest，下同）

防水防潮功能適合不同場域，且堅固不易變形。除了材質本身的優勢，另一大亮點則是安裝快速便利，卡扣式設計讓 DIY 安裝變得更加簡單，無需專業工具或膠水，也不需額外請安裝師傅，大大節省了裝修時間和成本。

2. 乳膠漆

乳膠漆是一種以水為溶劑的室內外牆面塗料，因環保、易於施工、快乾且耐久性好，平滑細膩的塗層效果，且顏色選擇豐富，可以滿足不同裝修風格的需求。

乳膠漆不含有害物質，對人體健康無害，特別適合有小孩或需要創建綠色住宅環境的家庭。此外，乳膠漆還具有一定的透氣性，可以讓牆面「呼吸」，減少牆面發霉或壁癌的可能。

3. 人造石檯面

人造石大部分由天然石英與樹脂混合壓製而成，集天然石材之美和人造材料之優於一體。它具有極高的硬度和耐磨性，不易被刀具劃傷或損壞，經常被用在廚房流理台檯面、衛浴檯面。

由於其非孔隙性質，人造石檯面具有極好的抗污染能力，不易吸收液體，從而降低了染色和細菌生長的風險。石英石檯面的顏色和紋理選擇多樣，可以模仿大理石等天然石材的高級感，同時價格比高端天然石材更經濟實惠。

4. 瓷磚

瓷磚是裝修中使用最廣泛的一種材料，適用於牆面、地面、廚房檯面等多個場合，具有硬度高、耐磨、耐腐蝕和易清潔的特點。陶瓷磚擁有豐富的顏色和花紋，能夠模仿天然石材、木材等不同材質的外觀，滿足各種裝修風格。此外，瓷磚的防水性能優異，特別適合用於衛生間和廚房等濕潤環境。由於價格相對親民且樣式繁多，瓷磚成為許多小資家庭裝修的首選建材。

在裝修過程中，小資族可以透過建材的選擇、自己DIY施工，將有限的資源轉化為無限的美感和舒適度，讓每一分投資都發揮出最大的價值，打造一個兼具美感與溫馨的舒適居所。

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