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38女王節投資人生第一顆精品包　寵愛自己禮物清單看這邊

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文／女子學

身為女性，愛美（買）可說是與生俱來的天性，當到了某些專屬、特定的節日，假如不選個東西犒賞自己，似乎不怎麼說得過去。隨著一年一度的「38女王節」即將到來，大家都在仔細觀望，希望能找出最適合的禮物。

妳是否出現痛苦的選擇障礙呢？編輯知道大家的心聲，歸納3類禮物供參，並私心推薦高CP、好看、好用、有效的商品。假如趕不上3／8也不要緊，3／14白色情人節緊接在後，傳給另一半「明示」，好像也是個不錯的方法呢！

精品類

Prada 包包

全球通貨膨脹，使精品價格不斷升高，想和以前一樣買到「甜甜價」，已經不是件簡單的事！要從眾多高單價的品牌挑選CP值高，又耐看、耐用的包， Prada的尼龍腋下包絕對是首推！俐落的半圓弧、基本的LOGO，以及彈性度高的尼龍特性，非常適合OL上班族，簡單穿搭就能擁有時尚的都會感。

▲Prada尼龍腋下包。（圖／Pinterest）

Chanel 飾品

精品包價格屢創新高，假如真的花不下去，周邊的飾品就是很好的選擇！像每個女孩夢寐以求的香奈兒（Chanel），無論是耳環、項鍊，或者點綴用的胸針，都可任意搭配於日常的穿搭中，將小小的奢華放進細節裡，也算是生活裡的小確幸。

▲Chanel飾品是高質感選擇。（圖／Pinterest）

保健品

森下仁丹晶球益生菌

有了外在美，內在的健康當然更要兼顧。現代人壓力大、飲食不均衡，做好日常保健的好習慣，才能有輕盈的健康體態；來自日本百年老品牌森下仁丹，其熱銷產品晶球益生菌擁有耐酸晶球包覆技術，能讓好菌（比菲德氏菌）得以順利抵達腸道，讓我們調整好體質、順暢不卡關，由內而外輕鬆擁有迷人好氣色！

▲補充益生菌保健身體。（圖／森下仁丹官網，下同）

森下仁丹頂級膠原飲

維持好氣色當然不只保有順暢那麼簡單！更要有緊緻澎潤的肌膚。森下仁丹另有推出含有滿滿膠原蛋白的頂級膠原飲，雙重酵素水解的小分子型態讓吸收率再加倍；除了美容，更大的效用在於維持靈活度，熱愛運動、時常久坐，或者喜歡踏青登山的朋友皆可補充。

魅后魅力姬

隨著歲月推進，女性荷爾蒙逐年減少，各種不適狀況慢慢出現，因此，過了35歲後，內在的保養比外在的化妝重要許多。女性保健品專家魅后，推出逆齡保養的魅力姬，內含大豆異黃酮，能調理荷爾蒙、補充雌激素，維持身體正常的機能、調整生理周期，改善邁向熟齡的失眠與不舒服。

▲女生過了35歲後，內在的保養更重要。（圖／魅后Mehold官網）

保養品

HR赫蓮娜黑繃帶

深受好萊塢女星青睞的「精品級」保養品牌HR赫蓮娜，正是「世界上沒有醜女人，只有懶女人」的名言出處，其各項商品具有一定的高度，可說是業界的先驅。赫蓮娜黑繃帶修護乳霜，與瑞士醫學美容中心共同研發，能高效深層修復乾燥、泛紅的敏感肌，一抹即有感、趕走瑕疵，難怪具有屹立不搖的地位。

肌膚之鑰精萃光采激光晶露

當作息不規律、壓力大等等外在環境改變時，很容易影響整體的面容和氣色。而廣受好評的肌膚之鑰精萃光采激光晶露，可說是改善暗沉的佼佼者，雖然一瓶單價偏高，但因吸收好、不黏膩，讓肌膚呈現Q彈、亮采的好氣色，非常適合作為犒賞自己的好禮物！

回歸根源，38婦女節的原型象徵距今100多年前的女權崛起，故又被稱為「國際婦女節」。隨著時代變遷，女性們發展出各種獨特的樣貌，順應著如今的寵愛節、女王節，都是提醒我們要懂得好好愛自己的概念！今年，就為自己挑一份喜歡的禮物吧！

延伸閱讀

「Made In Japan」是迷思還是品質保證？從日本企業森下仁丹、朵茉麗蔻的經營之道看起

日本人心目中回購率 Top1！連續銷售數十年的 5 大不敗品牌，你買過幾樣？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 38女王節, 精品, 保養, 保健

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